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    • Haberler
    • 04.03.2023 07:09
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    • 04.03.2023 07:30
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    Türkiye'nin Hilal'i Kızılay niye saldırı altında? Arşivler unutulmaz rezaletleri gün yüzüne çıkardı

    Türkiye'nin en köklü kurumlarından Kızılay'a siyasi rant kaygısıyla saldıranlar, depremin ardından vatandaşın yaralarını sarmak için yapılan çalışmalara sekte vurma amacı taşıyor. Ancak arşivler 17 Ağustos depreminde, yaşanan rezaleti bir kez daha gün yüzüne çıkardı. O günlerde 100 yıllık küflü çadırların depremzedelere dağıtılması, personelin okey oynarken görülmesi, kefenin parayla satılması gibi skandallar hafızalara kazındı. Art niyetli çevrelerin saldırıları bugün görevini yerine getirmek için bölgede canla başla çalışan kurumun, depremzedelerin imdadına yetitşmesine engel olamadı.

    Türkiye’nin Hilal’i Kızılay niye saldırı altında?

    Türkiye'nin köklü kurumlarına saldırmayı kendisine görev edine CHP ve beraberindeki muhalif troller, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra da fırsatı kaçırmadı.

    "KIZILAY NEREDE?" DİYE SORDU
    Bölgeye giderek Kızılay logolu çadırın önünde oturduğu halde "Kızılay nerede?" diye soracak kadar şuursuzlaşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu da yetmezmiş gibi 155 yıllık Hilal-i Ahmer için "Cumhuriyetle yaşıt" dedi.

    Kızılay'ın son 20 yılda ulaştığı kapasiteyi görmezden gelip kurumun prestjine suikast yapmak için elini ovuşturanlar 1999 depremi sonrası yaşananları inceleme zahmetinde dahi bulunmadı.

    Dönemin hükümetleri elinde tıpkı Kılıçdaroğlu'nun SGK'sı gibi çürümeye terk edilen Kızılay, 1999 depremi sonrası 100 yıllık çürümüş çadırları vatandaşa dağıtmasıyla, parayla kefen bezi satmasıyla, personelinin sahada olmak yerine depoda okey oynamasıyla gazete haberlerine konu olmuştu.

        100 YIL ÖNCESİNİN ÇADIRLARI GİBİ
        Dönemin gazetelerinde Kızılay'ın depremzedelere kurabildiği çadırlar konusunda da pek çok habere rastlamak mümkün. 27 Ağustos 1999 tarihli bir haberde, ilginç bir benzetmeyle Kızılay'ın çadırları eleştirilmişti.

        "Çadır aynı çadır" başlıklı haberde, ressam Şeker Ahmet Ali Paşa'nın 1898 yılında yaptığı "Talim Yapan Erler" tablosuna atıfta bulunularak söz konusu tabloda bulunan çadırların 100 yıl sonra dağıtılan çadırlarla aynı olduğu ifade edilmişti.

        KEFEN BEZİNİ BİLE PARAYLA SATMIŞLAR
        Günde 3.9 milyon kişiye sıcak yemek verebilecek kapasiteye ulaşan Kızılay'ın 1999 depreminde vatandaşlara kefen bezini parayla sattığı dönemin gazetelerinde yer bulmuştu. Haberlerde yakınlarının defin işlemi için kefen bezi talep eden aileden 7.5 milyon lira talep edildiği yazılmıştı.

            KIZILAY BAŞKANI 'DÜŞÜNEMEDİK' DEMİŞTİ
            25 Ağustos 1999 tarihli "Özrü kabahatinden büyük" başlıklı haberde dönemin Kızılay Başkanı Kemal Demir'in depremzedeler için yeterli sayıda çadır sağlayamadıklarına dair itirafı yer alıyor.

            KRAL DAİRESİNDE OTURAN BAŞKAN
            "Vicdana bak!" başlıklı haberde dönemin Kızılay Başkanı'nın depremzede vatandaşlara gönderdiği ilkel çadırlar yer alıyor. İlk yağmurda perişan olan vatandaşların görüntüleriyle kral dairesinde oturan başkan kıyaslanıyor.

            OKEY BİLE ÇEVİRDİLER
            "Kimin umurunda yüzyılın felaketi" başlıklı haberde Kızılay'ın merkez deposundaki görevli personelin okey oynarken çekilmiş görüntüleri yer alıyor. Haberde, "Depremzedelere çadır yetiştirmesi gerekenler okey oynuyor" ifadeleri yer alıyor.

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            Haberler Haberler Türkiye'nin Hilal'i Kızılay niye saldırı altında? Arşivler unutulmaz rezaletleri gün yüzüne çıkardı
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