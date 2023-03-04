Türkiye'nin Hilal'i Kızılay niye saldırı altında? Arşivler unutulmaz rezaletleri gün yüzüne çıkardı

Türkiye'nin köklü kurumlarına saldırmayı kendisine görev edine CHP ve beraberindeki muhalif troller, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra da fırsatı kaçırmadı.

"KIZILAY NEREDE?" DİYE SORDU

Bölgeye giderek Kızılay logolu çadırın önünde oturduğu halde "Kızılay nerede?" diye soracak kadar şuursuzlaşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu da yetmezmiş gibi 155 yıllık Hilal-i Ahmer için "Cumhuriyetle yaşıt" dedi.