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    • Haberler
    • 04.03.2023 10:21
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    • 04.03.2023 10:21
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    Ramazan ayı ne zaman? İlk oruç ne zaman, hangi gün? 2023 RAMAZAN AYI başlangıcı!

    On bir ayın sultanı Ramazan ayının heyecanı, üç ayların ilki olan Recep ayının başlangıcıyla birlikte tüm Müslümanları sardı. İslamiyet için çok büyük öneme sahip olan Ramazan ayının başlangıç tarihi büyük bir merak konusu oluyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman? İlk oruç ne zaman, hangi gün? İşte 2023 Ramazan ayı başlangıç tarihi

    Ramazan ayı ne zaman?

    2023 yılına girildikten kısa bir süre sonra mübarek üç aylar başladı. Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayının başlangıç tarihi merak konusu oldu. Bu bağlamda on bir ayın sultanının başlangıç tarihi araştırılıyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman? İlk oruç ne zaman, hangi gün? 2023 Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? İşte o sorunun yanıtı

    RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

    Müslümanların oruç tuttuğu ve on bir ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı için geri sayım başladı. 23 Mart Perşembe günü Ramazan ayı başlayacak.

    İLK ORUÇ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

    İslamiyet'te büyük öneme sahip Ramazan ayı, 2023 yılında 23 Mart Perşembe günü başlayacak.

    Ramazan ayında oruç tutmak, İslam'ın beş temel şartından biridir ve Ay'ın hilal görünümünün ilk görülüşünden itibaren 29 veya 30 gün boyunca sürmektedir.

    2023 Ramazan ayının son günü, 20 Nisan Pazar günüdür. Ramazan Bayramı'nın bir gün öncesi olan 20 Nisan aynı zamanda "arife günü" olarak adlandırılırken, 21-23 Nisan 2023 tarihleri arasında Ramazan Bayramı kutlanacaktır.

        RAMAZAN AYININ FAZİLET VE ÖNEMİ

        Ramazan ayında oruç tutmak, İslam dininin esaslarından ve Müslümanların yerine getirmekle yükümlü oldukları beş ibadetten biridir.

        İslam, iman ve ihlas kavramlarının tanımlarının yapıldığı Cibril hadisine göre İslam beş temel esas üzerine kuruludur.

        Bunlar: "Allah'tan başka ilah olmadığı ve Hz. Muhammed'in (sav) O'nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet getirmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek ve oruç tutmaktır."
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        Haberler Haberler Ramazan ayı ne zaman? İlk oruç ne zaman, hangi gün? 2023 RAMAZAN AYI başlangıcı!
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