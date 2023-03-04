Ramazan ayı ne zaman? İlk oruç ne zaman, hangi gün? 2023 RAMAZAN AYI başlangıcı!

2023 yılına girildikten kısa bir süre sonra mübarek üç aylar başladı. Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayının başlangıç tarihi merak konusu oldu. Bu bağlamda on bir ayın sultanının başlangıç tarihi araştırılıyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman? İlk oruç ne zaman, hangi gün? 2023 Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? İşte o sorunun yanıtı

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Müslümanların oruç tuttuğu ve on bir ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı için geri sayım başladı. 23 Mart Perşembe günü Ramazan ayı başlayacak.