Ramazan ayı ne zaman? İlk oruç ne zaman, hangi gün? 2023 RAMAZAN AYI başlangıcı!

2023 yılına girildikten kısa bir süre sonra mübarek üç aylar başladı. Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayının başlangıç tarihi merak konusu oldu. Bu bağlamda on bir ayın sultanının başlangıç tarihi araştırılıyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman? İlk oruç ne zaman, hangi gün? 2023 Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? İşte o sorunun yanıtı
RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
Müslümanların oruç tuttuğu ve on bir ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı için geri sayım başladı. 23 Mart Perşembe günü Ramazan ayı başlayacak.
İLK ORUÇ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
İslamiyet'te büyük öneme sahip Ramazan ayı, 2023 yılında 23 Mart Perşembe günü başlayacak.
Ramazan ayında oruç tutmak, İslam'ın beş temel şartından biridir ve Ay'ın hilal görünümünün ilk görülüşünden itibaren 29 veya 30 gün boyunca sürmektedir.
2023 Ramazan ayının son günü, 20 Nisan Pazar günüdür. Ramazan Bayramı'nın bir gün öncesi olan 20 Nisan aynı zamanda "arife günü" olarak adlandırılırken, 21-23 Nisan 2023 tarihleri arasında Ramazan Bayramı kutlanacaktır.