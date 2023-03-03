9 yıldır beraber olan genç çifti deprem ayırdı: "Son nefesimde elimi sen tutacaksın"

EVLİLİK HAYALLERİ ENKAZIN ALTINDA KALDI

Başak Çetinkaya'ya Başak ile Recep'in evlilik hayalleri enkazın altında kalırken, genç kadın nişanlısına sosyal medyadan "9 sene bekledik birbirimizi. Bu dünyada kavuşamadık ama her nereye gittiysen bekle beni. Kavuşacağız. Meleklerin sözü var canım sevgilim" diye veda etti. Başak Çetinkaya'nın diğer paylaşımlarında: "Günlerdir çaresiz kalmanın ne demek olduğunu iliklerime kadar hissediyorum. Nasıl iyi olurum, nasıl iyi oluruz bu konuya dair en ufak fikrim yok. Şimdi arasam ne derim bilmiyorum. Ne dersin, ne kadar susarız? Şimdi arasam seni, arayabilsem. Bildiğim tüm dillerde "dön" desem sana, diyebilsem. Başını göğsüme sakla sevgilim. Güzel saçlarında dolaşsın elim" şeklindeki sözleri hüzne boğdu.

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