9 yıldır beraber olan genç çifti deprem ayırdı: "Son nefesimde elimi sen tutacaksın"

"HER NEREYE GİTTİYSEN BEKLE BENİ"

Başak ile Recep'in evlilik hayalleri enkazın altında kalırken, genç kadın nişanlısına sosyal medyadan "9 sene birbirimizi bekledik.

Bu dünyada kavuşamadık ama her nereye gittiysen bekle beni. Kavuşacağız. Meleklerin sözü var canım sevgilim" diyerek veda etti.