Türkiye'nin umutlarını yeşerten 'Mucize' bebeğin anne ve babasından haber alınamadı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde Hatay'ın Antakya ilçesi Akçam Mahallesi'nde 128 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarılan ve yeşil gözleri sarı saçlarıyla depremin adeta simgesi haline gelen 2 aylık kız bebek Adana Şehir Hastanesi'nde tedavisinin ardından Cumhurbaşkanının uçağıyla Ankara'ya götürülerek Sevgi Evleri'ne yerleştirildi.
MUCİZE ADI VERİLDİ
Herhangi bir sağlık problemi olmayan ve Adana'da hemşireler tarafından "Mucize" adı verilen bebeğin ailesi araştırılıyor.
DOKTORLARIN VE HEMŞİRELERİN GÖZDESİ OLDU
Bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, yapılan çalışmayla 2 aylık kız bebeği, 128 saat sonra yıkıntıların altından kurtarmayı başardı. Mucize bebek helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne getirildi.