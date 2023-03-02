Türkiye'nin umutlarını yeşerten 'Mucize' bebeğin anne ve babasından haber alınamadı

5 gün boyunca enkaz altında kalan ve yüzünde çizik dahi oluşmayan bebek, doktorların ve hemşirelerin gözdesi oldu. Hemşireler ve gönüllüler tarafından gözleri gibi bakılan bebek biberonla beslendi. Mucize bebeğin 128 sat sonra hayata yeniden 'Merhaba' demesi hastanede kalplerde sıcaklık hissettirdi.