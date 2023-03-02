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    • Haberler
    • 02.03.2023 08:52
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    • 02.03.2023 09:23
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    Türkiye'nin umutlarını yeşerten 'Mucize' bebeğin anne ve babasından haber alınamadı

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem felaketinde Hatay Antakya'da enkaz altında 128 saar sonra, kurtarılan ve herkese umut olan 2 aylık kız bebek, Adana'da tedavisi ve bakımı yapıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara'ya gönderildi.

    takvim.com.tr
    ’Mucize’ bebeğin anne ve babasından haber yok

    Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde Hatay'ın Antakya ilçesi Akçam Mahallesi'nde 128 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarılan ve yeşil gözleri sarı saçlarıyla depremin adeta simgesi haline gelen 2 aylık kız bebek Adana Şehir Hastanesi'nde tedavisinin ardından Cumhurbaşkanının uçağıyla Ankara'ya götürülerek Sevgi Evleri'ne yerleştirildi.

    MUCİZE ADI VERİLDİ
    Herhangi bir sağlık problemi olmayan ve Adana'da hemşireler tarafından "Mucize" adı verilen bebeğin ailesi araştırılıyor.



    DOKTORLARIN VE HEMŞİRELERİN GÖZDESİ OLDU
    Bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, yapılan çalışmayla 2 aylık kız bebeği, 128 saat sonra yıkıntıların altından kurtarmayı başardı. Mucize bebek helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne getirildi.

        5 gün boyunca enkaz altında kalan ve yüzünde çizik dahi oluşmayan bebek, doktorların ve hemşirelerin gözdesi oldu. Hemşireler ve gönüllüler tarafından gözleri gibi bakılan bebek biberonla beslendi. Mucize bebeğin 128 sat sonra hayata yeniden 'Merhaba' demesi hastanede kalplerde sıcaklık hissettirdi.

        CUMHURBAŞKANLIĞI UÇAĞIYLA ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ
        Hastanede kaldığı süre boyunca tedavisi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Nurşah Keskin tarafından yapılan bebek 2 gün sonra Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

        Görevliler tarafından pamuklara sarılan bebek Cumhurbaşkanlığının uçağıyla Ankara'ya götürüydü.
        Ankara'da Sevgi Evleri'ne yerleştirildiği öğrenilen minik bebeğin anne ve babasının yaşayıp yaşamadığı araştırılıyor. Sembol 'Mucize' bebek adeta pamuklara sarılıp, devletin sıcak yuvasına yerleştirildi

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        Haberler Haberler Türkiye'nin umutlarını yeşerten 'Mucize' bebeğin anne ve babasından haber alınamadı
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