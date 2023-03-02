Depremin ardından acı hikayeler hüzne boğdu: Perde ve çarşafla yaşama tutunuş

Hatay'da depremde anne, baba ve kardeşini kaybeden 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ümmühan Nur Kalkan'ın zemin katta oturmalarına rağmen, 2 kat dibe çöken binanın 4'üncü katındaki daireden komşuları ile birlikte perde ve çarşaflardan yapılan halatla aşağı inerek kurtulduğu öğrenildi.
Türkiye'yi yasa boğan depremlerden en çok yara alan Hatay'dan geriye hem yaşama tekrar dönüşler hem de acı hikayeler kaldı. Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir bina depremle 2 kat dibe çökerek, yaklaşık 2 metre de kaydı.
Binanın birinci katındaki dairede yaşayan Kalkan ailesinden anne Hatice çökme anında, baba Yılmaz ve çocuklarından 14 yaşındaki Abdullah Gani kurtarıldıktan bir süre sonra hastanede hayatını kaybetti. Aileden 12 yaşındaki Muhammet komşuların yardımı ile babaanne ise Mersin'den gelen ekipler tarafından yaralı olarak kurtarılırken, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ümmühan Nur'u ise çıkıştaki çelik kapı korudu.
İzcilik Federasyonu il temsilcisi olan babasından aldığı eğitimler sayesinde soğukkanlı olan ve oradan kurtulup komşularının olduğu merdiven boşluğuna geçen Ümmühan Nur onlarla birlikte yukarı çıkarak 2 kat seviyesine düşen 4'üncü kattaki daireye girdi. Burada Ümmühan Nur ve komşuları perde ile çarşaftan yapılan halatla aşağı inerek kurtuldu.