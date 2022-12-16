Son dakika: CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin eski Başkanı Murat Hazinedar'ın rüşvet çarkı deşifre oldu: Parsel parsel para almış

İddiaya göre Meclis üyeleri Celal Abbas Yılmaz ve İsmet Aslan'ın şikayet dilekçesi yazarak Hüseyin Gündoğdu'nun inşaat ruhsatının hazırlanmasını engellemeye çalıştıkları, itiraz dilekçesi üzerine Bediz Güvenkaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesine mevzuat yönünden herhangi bir aykırılık olmamasına rağmen, aykırılık varmış gibi yazılmasını personelden istediği, bu durumun yetkili personel Aylin Merih Akın tarafından yerine getirilmemesi üzerine başka birimde çalışan Tuncer Öztürk isimli şahısa farklı bir şekilde yazı yazdırarak gönderttiği ve müştekinin ruhsat almasını engellediği tespit edildi.