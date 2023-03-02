Alanya'da akıllara durgunluk veren cinayet: Eşinin cesedi yerde yatarken sosyal medyada vakit geçirdi

Keza ceset yerde yatarken, Alper Yağlıoğlu, sosyal medyaya girip yaklaşık 2 dakika vakit geçiriyor. Ayrıca Gamze'nin bir gün önce Alper'in ailesiyle tatil için mesajlaştığı ortaya çıktı. Yılbaşı için otel rezervasyonu yaptıran kişi neden intihar etsin? Biz sanığın tutukluk halinin devamını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"KATİL DEĞİLİM, EŞİMİ SEVİYORUM"

Suçlamaları kabul etmeyen sanık Alper Yağlıoğlu ise savunmasında eşini öldürmediğini belirterek, "Katil değilim, eşimi seviyordum" diyerek tahliyesini istedi.

Alper Yağlıoğlu'nun avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu, 15 aydır tutuklu bulunan müvekkilinin delil yetersizliği nedeniyle tahliyesini talep etti. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, olay yerinde bir keşif daha yapılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.