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    • Haberler
    • 02.03.2023 16:56
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    • 02.03.2023 16:57
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    Alanya'da akıllara durgunluk veren cinayet: Eşinin cesedi yerde yatarken sosyal medyada vakit geçirdi

    Antalya'nın Alanya ilçesinde eşi Gamze Yağlıoğlu'nu (30) balkondan atarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Alper Yağlıoğlu’nun (30) yargılandığı davada, genç kadının ailesinin avukatı, sanığın, eşinin cesedi yerde yatarken, internette vakit geçirdiğini iddia etti. Eşini öldürmediğini ısrarla savunan Alper Yağlıoğlu konuya yönelik, "Ben eşimi öldürmedim. Katil değilim, eşimi seviyordum" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Eşinin cesedi yerde yatarken internette vakit geçirdi

    Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde 24 Kasım 2021 günü oturduğu dairenin 6'ncı katından düşen Gamze Yağlıoğlu, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporda Gamze Yağlıoğlu'nun sol el tırnaklarından alınan 2 parçada eşi Alper Yağlıoğlu'nun DNA'sı tespit edildi. Oturdukları dairenin bulunduğu sitenin güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde ise Gamze Yağlıoğlu'nun saat 20.52'de düştüğü, eşi Alper Yağlıoğlu'nun ise yaklaşık 1 dakika sonra siteden çıktığı kameralara yansıdı.

    Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılanan Alper Yağlıoğlu ikinci kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Alper Yağlıoğlu'nun dışında, avukatlar ve Gamze Yağlıoğlu'nun annesi Neşe Kıraç duruşmada hazır bulundu.

    CESET YERDE YATARKEN SOSYAL MEDYAYA GİRİP VAKİT GEÇİRDİ
    Neşe Kıraç, kızını damadının öldürdüğünü savunarak şikayetini yineledi. Ailenin avukatı ise kamera kayıtlarında Gamze'nin düşme görüntülerinin intihar olaylarındaki düşmeyle örtüşmediğini iddia ederek, "Maktulün yere düşme sırasında bir refleks göstermediği görülüyor. Keza balkondan atlarken tutunacak korkuluklarda da bir parmak izi bulunmadı.

    Keza ceset yerde yatarken, Alper Yağlıoğlu, sosyal medyaya girip yaklaşık 2 dakika vakit geçiriyor. Ayrıca Gamze'nin bir gün önce Alper'in ailesiyle tatil için mesajlaştığı ortaya çıktı. Yılbaşı için otel rezervasyonu yaptıran kişi neden intihar etsin? Biz sanığın tutukluk halinin devamını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    "KATİL DEĞİLİM, EŞİMİ SEVİYORUM"
    Suçlamaları kabul etmeyen sanık Alper Yağlıoğlu ise savunmasında eşini öldürmediğini belirterek, "Katil değilim, eşimi seviyordum" diyerek tahliyesini istedi.

    Alper Yağlıoğlu'nun avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu, 15 aydır tutuklu bulunan müvekkilinin delil yetersizliği nedeniyle tahliyesini talep etti. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, olay yerinde bir keşif daha yapılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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    Haberler Haberler Alanya'da akıllara durgunluk veren cinayet: Eşinin cesedi yerde yatarken sosyal medyada vakit geçirdi
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