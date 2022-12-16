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    • 16.12.2022 08:34
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    Son dakika: CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Eski Başkan Murat Hazinedar tutuklandı

    Son dakika haberi... Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın aralarında bulunduğu 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    AJANSLAR
    Eski Başkan Murat Hazinedar tutuklandı

    Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Çıkar amaçlı örgüt kurma", "Rüşvet" ve "İrtikap" suçlarından iki yıldır süren soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalanmıştı.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri serbest bırakılırken, aralarında Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 16 şüpheli dün sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

    8 ADLİ KONTROL TALEBİ
    Savcılık ifadelerinin ardından eski belediye başkanı Murat Hazinedar, eski başkan yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi, Çetin Kırışgil, Ekrem Eray Arda, Mehmet Uğur Şahin, Bediz Güvenkaya ve Mürvet Günday "İcbar suretiyle irtikap" ve "Rüşvet almak" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiler.

    Şüphelilerden biri savcılık sorgusundan sonra serbest bırakıldı. Diğer 8 şüphelinin ise adli kontrol uygulanması talep edildi.

    İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nde sorguları yapılan şüphelilerden Murat Hazinedar, Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil'in tutuklanmasına karar verildi.
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        Haberler Güncel Son dakika: CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Eski Başkan Murat Hazinedar tutuklandı
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