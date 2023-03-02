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    • Haberler
    • 02.03.2023 14:34
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    • 02.03.2023 15:27
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    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı: "21 bin 244 konutumuzun yapımına başlamış oluyoruz"

    Son dakika haberi! Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulunuyor. 3 Mart itibarıyla deprem bölgesinde toplam 21 bin 244 konutun yapımına başlamış olacaklarını belirten Bakan Kurum, "12 bin 781 konutun yapım aşamasını başlattık. Önümüzdeki 2 ayda 11 ilin tamamında toplam 244 bin konutumuzun temellerini atacak" dedi.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    21 bin 244 konutumuzun yapımına başlamış oluyoruz

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen illerde yarın itibarıyla 21 bin 244 konutun yapımına başlanacağını bildirdi.

    Kurum, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren çalışmaya başladıklarını, bölgeyi eski haline getirinceye kadar çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

    Geçici barınma alanlarına yönelik sürecin devam ettiğini aktaran Kurum, bu çerçevede Adıyaman'daki konteyner kentlere ilave 3 bin bağımsız bölümden oluşan konteyner kentin kurulumunun sürdüğünü bildirdi. Kurum, "Temellerimiz atıldı, prefabrik yapılarımız kurulmaya başlandı. İnşallah 10-15 gün içerisinde etaplar halinde vatandaşlarımıza da teslimini gerçekleştirmeye başlayacağız." dedi.

    "21 bin 244 konutumuzun yapımına başlamış oluyoruz"

    Hasar tespitlerine de tüm illerde devam edildiğini, Adıyaman'da yüzde 95 seviyesine gelindiğini ifade eden Kurum, "Tüm illerimizde hasar tespit durumu; 4 milyon 953 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 622 bin binada inceleme yapıldı. İçerisinde 604 bin 856 bağımsız bölüm olan 212 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Adıyaman genelinde ise 68 bin 12 bağımsız bölümden oluşan 28 bin 547 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespitini yaptık." diye konuştu.

    "319 BİN KONUTUN TÜM MİKRO-BÖLGELEME, JEOLOJİK VE ZEMİN ETÜTLERİ TAMAMLANDI"
    Bir devletin milleti için alabileceği en hızlı aksiyonu depremzedelerin sıcak yuvalarına tekrar kavuşması için aldıklarını belirten Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut seferberliğini illerde eş zamanlı yürüttüklerini kaydetti.

    Afet bölgesinde ilk etapta ihalesi yapılacak 319 bin konutun, mikro-bölgeleme, jeolojik ve zemin etüdü çalışmaları tamamlananların yapım sürecine başlanacağını aktaran Kurum, şöyle devam etti:



    2 AY İÇERİSİNDE 11 İLDE 244 BİN KONUTUN TEMELİ ATILACAK
    "Adıyaman'ımızda da merkez İndere, Besni Eskiköy, Gölbaşı Yukarıçöplü mahallelerinde 47 bin 350 konut ve 13 bin 987 köy evi inşası yapacağız. Köylerimizde vatandaşımızın arazisi uygunsa arazisine, değilse oradaki hazine arazilerine veya mera arazilerine, oralar da uygun değilse en uygun zemindeki özel arazileri de kamulaştırmak suretiyle köylerimizin de ihyasını gerçekleştirmiş olacağız. 21 Şubat'tan bu yana, yani bir haftada Gaziantep'te 3 bin 377, Adıyaman'da 1161, Kilis'te 645, Adana'da 590, Hatay'da 1185, Kahramanmaraş'ta 3 bin 826, Şanlıurfa'da 897, Malatya'da 948, Osmaniye'de 152 olmak üzere 12 bin 781 konutumuzun sözleşmelerini imzalayarak yapım sürecini başlattık. Martın ilk üç gününde toplam 8 bin 463 konutumuzun yapımını da başlatmış olacağız. 3 Mart itibarıyla 11 ilimizde 21 bin 244 konutumuzun yapımını başlatmış oluyoruz. İnşallah önümüzdeki 2 ay içerisinde de 11 ilimizin tamamında 244 bin konutumuzun temellerini atacak, inşa süreçlerini hem merkezlerde hem de rezerv alanlarda, köylerde eş zamanlı bir şekilde yürüteceğiz."

    Kurum, şehir merkezlerini de o şehrin kültürünü, dinamiklerini, sosyolojiyi, demografik yapıyı koruyarak en doğru zeminde inşa edeceklerini anlattı.

    "ADIYAMANLI ANNENİN KAYBETTİĞİ EVLADI, ANNESİNİ KAYBEDEN ÇOCUĞUN AİLESİ ARTIK BİZİZ"
    Adıyaman'ı tarihi sokaklarıyla meydanlarıyla bahçeleriyle yeniden inşa edeceklerini, Ulu Cami başta olmak üzere yıkılan tüm camileri ivedilikle yenileyeceklerini dile getiren Kurum, bu camilerin minarelerinden yeniden ezan sesleri yükseleceğini anlattı.

        Adıyaman'ın diğer şehirlerle birlikte "bir hilal gibi" yükseleceğini dile getiren Kurum, "Biz ekibimizle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ilk andan itibaren sahadayız, ruhumuzla aklımızla gönlümüzle her şeyimizle buradayız. Adıyaman'da evladını kaybetmiş annemizin artık evladı biziz. Annesini, babasını kaybetmiş yavrularımızın ailesi biziz. Hep birlikte birbirimize sahip çıkacağız. Her şeyimizden fedakarlık vereceğiz, ailemizden vereceğiz, işimizden vereceğiz ve afetzede kardeşlerimizle, Adıyaman dahil 11 ilimizde hayat normale dönene kadar, hüznün yerini mutluluğun aldığı sürece kadar buradan ayrılmayacağız, buralardan elimizi çekmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        BAKAN KURUM AÇIKLADI: İLK KAZMAYI VURDUK | VİDEO İZLE

        İLK KAZMA 24 ŞUBAT'TA VURULMUŞTU
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ilk etapta yapılacak 855 konut için ilk kazmanın vurulduğunu bildirdi.

        Kurum, 24 Şubat'ta sosyal medya hesabından Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki kalıcı konut çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

        "855 KONUTUMUZ İÇİN İLK KAZMAYI VURDUK"
        Paylaşımında bölgedeki çalışmalara yönelik videoya da yer veren Kurum, "Tüm çabamız, vatandaşlarımızı bir an önce evlerine kavuşturmak için. Sözleşmelerini imzaladığımız, zemin etüt çalışmaları tamamlanmış alanlarda hemen işe koyuluyoruz, TOKİ eliyle Nurdağı ve İslahiye'de ilk etapta yapacağımız 855 konutumuz için ilk kazmayı vurduk." ifadelerini kullandı.

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen yerlerin başında gelen Nurdağı ilçesindeki çalışmalar Bademli Mahallesi'nde gerçekleştiriliyor.

        Zemin etüt çalışmaları tamamlanan alanda iş makineleriyle hafriyat işlemleri gerçekleştiriliyor.

            Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen illerde esnaf için geçici iş yerlerinin kurulacağını belirterek, "Yeni Malatya'yı en güvenli, en sağlam, en yeşil haliyle çocuklarımıza, gelecek nesillerimize inşa edeceğiz." dedi.

            Bakan Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

            Kurum, depremin 19. gününde her saat her dakika çalışmaları süratli şekilde yapmaya gayret gösterdiklerini, önceki gün Adıyaman'da hem yeni yerleşim birimleri hem de konteyner kentlerin kurulumu için görüşmeler yaptıklarını anlattı.

            Bugünkü toplantıda hem hasar tespit durumlarını hem de yeni Malatya, yeni Akçadağ, yeni Doğanşehir'e ilişkin kararları istişare ettiklerini bildiren Kurum, "Bilfiil yerinde, şehrin tüm bileşenleriyle, buradaki kanaat önderlerimizin talepleri neyse, demografik, kültürel yapı neyse hepsini içine alacak anlayışla çalışmalarımızı başlatıyoruz. Bu kapsamda inşallah yeni Malatya'yı yeni Doğanşehir'i, Akçadağ'ı hep birlikte inşa edeceğiz." diye konuştu.

            HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA 7 BİN PERSONEL KATILIYOR

            Elazığ Sivrice merkezli depremde verilen sözlerin yerine getirildiğini anımsatan Kurum, şunları kaydetti:

            "Elazığ, Malatya, Malatya'nın ilçeleri Kale, Pütürge ve Doğanyol'da sözlerimizi hızlı şekilde tutup depremzede kardeşlerimize verdik. Ama yerinde yaptık ama rezerv alanda yaptık, bir yıl geçmeden konutlarımızı etap etap kardeşlerimize teslim ettik. Aynı anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sayın başkanımızın liderliğinde, talimatlarıyla şehirdeki kardeşlerimizin taleplerini, ihtiyaçlarını içerecek anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Söz verdiğimiz gibi yine burada da konutlarımızı 1 yıl içerisinde etap etap teslim etmeye başlayacağımızı bir kez daha ifade etmek isterim."

                Bakan Kurum, Malatya ve diğer illerdeki hasar tespit çalışmalarının eş zamanlı olarak 7 bin personelle yürütüldüğünü bildirerek, şöyle devam etti:

                "Bugüne kadar 4 milyon 658 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 316 bin binanın incelenmesi tamamlanmıştır. Malatya özelinde baktığımızda, hasar tespiti yüzde 80, hatta hasarın yoğun olarak yaşandığı il ve ilçe merkezindeki yerlerde yüzde 98 seviyesine gelmiştir. Bu kapsamda tüm Türkiye'de incelenen 1 milyon 316 bin binada, 534 bin bağımsız bölüm ve 173 bin binanın ağır hasarlı, yıkık veya acil yıkılacak olduğunun tespitini yaptık. Malatya ilimizde ise 27 bin binada 82 bin bağımsız bölümün acil yıkılacak ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespitini yaptık. Bu bize şunu anlatıyor; 2 deprem yaşadık. İlk depremde Malatyalı kardeşlerimiz evlerini terk ettiler ve ikinci depreme birçok kardeşimiz dışarıda yakalandılar. Yıkımın fazla olması ancak vefatlarımızın hamdolsun az olmasının sebebi budur. Ancak Malatya'mızda da gerçekten ciddi yıkım söz konusudur."

                TİCARİ HAYATIN DEVAMLILIĞI SAĞLANACAK
                İlgili kurumlarla cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini yürüttüklerine dikkati çeken Kurum, amaçlarının ilk etapta rezerv alanlardan başlamak olduğunu dile getirdi.

                Bakan Kurum, şehrin merkezi için mastır planlar hazırladıklarını, şehrin demografik ve kültürel yapısını koruyacaklarını, esnaf, işçi ve şehrin ileri gelenlerinin talepleri doğrultusunda şehir merkezlerini şekillendireceklerini anlattı.

                855 kalıcı konutun inşası başladı!

                Burada gerekli imar düzenlemesini yine bu çerçevede gerçekleştireceklerini vurgulayan Kurum, "Vatandaşlarımızın, esnafımızın mağdur olmaması adına, AFAD koordinasyonunda nasıl geçici barınma alanları kuruyorsak esnafımız için de geçici iş yerlerinin kurulumunu yapmaya başlıyoruz. Belediyelerimizle şehrin yaşaması, esnafımızın ticari hayatını faaliyetlerini devam ettirebilmesi adına bu kararları almış bulunuyoruz. İnşallah çok kısa zamanda şehrin içindeki ticari hayatın devamlılığı, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderebilmesi amacıyla da bu ticari ünitelerin yapımına da başlayacağız." ifadelerini kullandı.

                Bakan Kurum, ilk kazmayı bugün Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde, sözleşmelerini imzaladıkları afet konutlarıyla yaptıklarını aktararak, depremzedelere hayırlı olması temennisinde bulundu.

                "43 BİN KONUTUMUZU BELİRLEDİĞİMİZ REZERV ALANLARDA YAPACAĞIZ"
                Malatya'da ilk etapta 500 konutu Gelincik Tepesi'ndeki alana inşa edeceklerini ve inşaat sürecini hızlı şekilde gerçekleştirmeye başlayacaklarını dile getiren Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

                "Malatya'da depremin yoğun olarak yaşandığı alanlardan başlıyoruz. Bu kapsamda Yeşilyurt İkizce güzel alan. Şehrin hem doğusunda hem batısında hem kuzeyinde, bütün alanlarındaki genişlemeyi şehrin 50 yılını planlayacak anlayışla yapıyoruz. Gelincik Tepesi daha önce afet konutları yaptığımız alandı. Buradaki alanlarımızı kullanacağız. Çamurlu ve yine Altay Kışlası'ndan daha önce çıkardığımız alanları kullanacağız ve 43 bin konutumuzu belirlediğimiz rezerv alanlarda yapacağız. Daha sonrasında bitirdiğimiz mastır planla şehrin merkezinde zemin artı 3-4 katı geçmeyecek, altında dükkanların olmadığı, ticari aksların bulunduğu, şehrin yaşadığı, tarihi eserlerinin korunduğu, ihya edildiği ki onu da Kültür Bakanlığımız bütün şehirlerde eş zamanlı yürütüyor. Dolayısıyla yeni Malatya'yı en güvenli, en sağlam, en yeşil haliyle çocuklarımıza, gelecek nesillerimize inşa edeceğiz. Burada da yaklaşık 15 bin köy konutunun yapılması planlanmaktadır. Bu konutlarımızın da etap etap ihalelerini gerçekleştireceğiz. Hem köylerimizde hem ilçelerimizde hem şehirlerimizde ihya ve inşa faaliyetlerini sürdüreceğiz."

                    7 AYDA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR
                    İnşaat firması yetkilisi Murat Ulusoy, depremler nedeniyle vatandaşlara başsağlığı ve Allah'tan sabırlar diledi. Ülke olarak zorlu bir süreçten geçildiğini aktaran Ulusoy, Nurdağı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hızlı bir şekilde çalışmalara başladıklarını söyledi.




                    Ulusoy, burada (Nurdağı) 456 konutun inşa edileceğini ifade ederek, "Devletimizin emriyle şu an burada 24 bina yapıyoruz. İslahiye'de de 17 binanın temeline başlamış durumdayız. Şu anda zemin etütleri yapıldı."

                    Biz hafriyat çalışmasına başladık. İnşallah önümüzdeki hafta temel atma yapılacak. Yine büyüklerimizin emriyle 7 ay gibi sürede bitirip teslim edeceğiz." diye konuştu.

                        GÖRSELLER PAYLAŞILDI


                        TOKİ vasıtasıyla Gaziantep'te Nurdağı'nda ve İslahiye'de yapılacak konutlara ilişkin paylaşılan görsellerde, konutların zeminle birlikte 3-4 katlı olduğu görülüyor.


                        Türkiye'nin dört bir yanından afet bölgesine yardım giderken hasar tespit çalışmalarında da sona geliniyor.

                            Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 11 ile yapılacak afet konutlarının ayrıntılarını açıkladı.

                            GAZİANTEP İLİ KONUT ALANLARI 70 BİN KÖY EVİ YAPILACAK
                            Köy halkının yaşamlarını sürdürebilmesi ve köylerin kalkındırılmasıyla ilgili de hassas bir çalışma sürecinin yürütüldüğünü vurgulayan Kurum il il yapılacak konut sayısını sıraladı: "Köylerimizi ayağa kaldırmak için ilk etapta Osmaniye'de 1361, Adana'da 701, Diyarbakır'da 2 bin 927, Elazığ'da 386, Hatay'da 14 bin 141, Kahramanmaraş'ta 12 bin 135, Malatya'da 17 bin 990, Şanlıurfa'da 2 bin 54, Gaziantep'te 9 bin 130, Kilis'te 1002, Adıyaman'da da 10 bin köy konutumuzu şehrin ihtiyaçlarına, kültürel dokusuna uygun bir şekilde 70 bin köy evimizi parkıyla, bahçesiyle hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz."


                            ADIYAMAN İLİ KONUT ALANLARI CUMHURİYET TARİHİ'NİN EN BÜYÜK AFET KONUT SEFERBERLİĞİ
                            İnşasına başlanacak konutlarla ilgili gerekli sözleşmelerin imza altına alınmaya başlandığını aktaran Kurum, şöyle konuştu: "Buna göre en doğru yer seçimine şehrin ileri gelenleriyle karar vermeye gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda biliyorsunuz; Adıyaman, Gaziantep ve Kilis'te toplamda 1797 konutumuzun sözleşmelerini imzaladık ve inşaat sürecine başladık. Adana'da 590, Gaziantep'te 600, Hatay'da 364, Kahramanmaraş'ta 1019, Şanlıurfa'da 534 olmak üzere 3 bin 107 yeni yuvamızın sözleşmesini imzaladık. Gaziantep ilçelerinde 400, Hatay'da 1317, Malatya'da 599 konut olmak üzere 2 bin 316 konut ve 36 dükkanın sözleşmelerini imzalıyoruz. Depremin ardından 18'inci gün itibarıyla baktığımızda, son üç günde 7 bin 222 konut ve 36 dükkanın sözleşmelerini gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım inşaat sürecini hızlı bir şekilde yürütmeye gayret gösteriyoruz."


                            KAHRAMANMARAŞ İLİ KONUT ALANLARI 270 BİN KONUTUN İNŞASINA EŞ ZAMANLI BAŞLANACAK
                            Bakan Kurum, 270 bin konutun inşasına eş zamanlı başlanacağını dile getirerek, konuşmasını şöyle tamamladı: "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın milletimize vermiş olduğu, bir yıl içerisinde vatandaşlarımızı güvenli ve sağlam konutlara yerleştirme sözümüzü tutma anlayışını kararlı şekilde yürüteceğiz.


                                HATAY İLİ KONUT ALANLARI



                                MALATYA İLİ KONUT ALANLARI



                                OSMANİYE İLİ KONUT ALANLARI



                                    1999 ÖNCE İNŞA EDİLEN HASARLI VE YIKIK YAPILAR



                                    ADANA-ÇUKUROVA



                                    ADIYAMAN MERKEZ-ÖRENLİ


                                            ADIYAMAN KAHTA-ERİKDERE



                                            ADIYAMAN TUT

                                            GAZİANTEP-ŞEHİTKAMİL-ŞAHİNBEY

                                            GAZİANTEP-İSLAHİYE



                                            GAZİANTEP-NURDAĞI



                                                HATAY-İSKENDERUN



                                                HATAY-ANTAKYA



                                                HATAY-KIRIKHAN



                                                    KAHRAMANMARAŞ DURKADİROĞLU AĞYAR MAHALLESİ



                                                    KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU



                                                    MALATYA- BATTALGAZİ-YEŞİLYURT

                                                    OSMANİYE-MERKEZ



                                                    ELAZIĞ-MERKEZ
                                                        HangiKredi
                                                        Haberler Haberler Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı: "21 bin 244 konutumuzun yapımına başlamış oluyoruz"
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