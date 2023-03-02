Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı: "21 bin 244 konutumuzun yapımına başlamış oluyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen illerde yarın itibarıyla 21 bin 244 konutun yapımına başlanacağını bildirdi.

Kurum, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren çalışmaya başladıklarını, bölgeyi eski haline getirinceye kadar çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Geçici barınma alanlarına yönelik sürecin devam ettiğini aktaran Kurum, bu çerçevede Adıyaman'daki konteyner kentlere ilave 3 bin bağımsız bölümden oluşan konteyner kentin kurulumunun sürdüğünü bildirdi. Kurum, "Temellerimiz atıldı, prefabrik yapılarımız kurulmaya başlandı. İnşallah 10-15 gün içerisinde etaplar halinde vatandaşlarımıza da teslimini gerçekleştirmeye başlayacağız." dedi.

Hasar tespitlerine de tüm illerde devam edildiğini, Adıyaman'da yüzde 95 seviyesine gelindiğini ifade eden Kurum, "Tüm illerimizde hasar tespit durumu; 4 milyon 953 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 622 bin binada inceleme yapıldı. İçerisinde 604 bin 856 bağımsız bölüm olan 212 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Adıyaman genelinde ise 68 bin 12 bağımsız bölümden oluşan 28 bin 547 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespitini yaptık." diye konuştu.

"319 BİN KONUTUN TÜM MİKRO-BÖLGELEME, JEOLOJİK VE ZEMİN ETÜTLERİ TAMAMLANDI"

Bir devletin milleti için alabileceği en hızlı aksiyonu depremzedelerin sıcak yuvalarına tekrar kavuşması için aldıklarını belirten Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut seferberliğini illerde eş zamanlı yürüttüklerini kaydetti.

Afet bölgesinde ilk etapta ihalesi yapılacak 319 bin konutun, mikro-bölgeleme, jeolojik ve zemin etüdü çalışmaları tamamlananların yapım sürecine başlanacağını aktaran Kurum, şöyle devam etti: