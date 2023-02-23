İşte afet konutları ve köy evleri! Hangi ile kaç konut yapılacak... Bakanlık il il ilçe ilçe açıkladı!
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılıyor. Depremin yıkıma sebep olduğı illerde hasar tespit çalışmaları devam ederken diğer yandan bölgede yapılacak konutlara ilişkin detaylar da belli oluyor... Peki hangi ile kaç konut yapılacak? Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı il il ilçe ilçe açıkladı. İşte TOKİ deprem konutları...
TOKİ afet konutları nasıl olacak? Hangi ile kaç konut yapılacak?
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılıyor.
Köy halkının yaşamlarını sürdürebilmesi ve köylerin kalkındırılmasıyla ilgili de hassas bir çalışma sürecinin yürütüldüğünü vurgulayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum il il yapılacak konut sayısını sıraladı:
"Köylerimizi ayağa kaldırmak için ilk etapta Osmaniye'de 1361, Adana'da 701, Diyarbakır'da 2 bin 927, Elazığ'da 386, Hatay'da 14 bin 141, Kahramanmaraş'ta 12 bin 135, Malatya'da 17 bin 990, Şanlıurfa'da 2 bin 54, Gaziantep'te 9 bin 130, Kilis'te 1002, Adıyaman'da da 10 bin köy konutumuzu şehrin ihtiyaçlarına, kültürel dokusuna uygun bir şekilde 70 bin köy evimizi parkıyla, bahçesiyle hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz."