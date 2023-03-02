248 saat sonra enkazdan kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez taburcu oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden 248 saat sonra enkazdan kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez hastaneden taburcu oldu. Ölmez, "11 gün hiçbir şey yemedim, acıktığım zaman uyudum." dedi.
Ölmez, mücadele ettiğini ve çok uğraştığını kaydetmişti. Ankara Üniversitesinden (AÜ) yapılan açıklamada, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gören Aleyna Ölmez'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ziyaretinden duyduğu mutluluk aktarıldı.
ALEYNA ÖLMEZ BAŞKAN ERDOĞAN'IN ZİYARETİNİ ANLATTI | VİDEO İZLE
Ziyarette Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Aleyna Ölmez, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız ziyarete geldi, iyi hissettim, gururlu hissediyorum. Bu kadar destek çıkılması iyi hissettiriyor." değerlendirmesinde bulundu.