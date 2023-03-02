Depremde hayatını kaybeden vatandaşların kimlik tespiti böyle yapılıyor: "Fotoğraflama çok önemli"





Hilal, kimliği belirsiz ya da sahipsiz cesetlerin, yapılan işlemler sonrası savcılık gözetiminde defnedilmesinde numaralandırmanın önemine dikkati çekerek, "Savcılığın verdiği numaraya dikkat edilmezse daha sonra mezardan çıkartılırken karışıklık olabilir. Kimliği meçhul cesedin yakınları bulunmuş olmasına, DNA'nın eşleşmesine rağmen bu kez ceset bulunamayabilir." diye konuştu. Ahmet Hilal, Türkiye gibi doğal afet potansiyeli yüksek ülkelerde bu tür definlerde karışıklık yaşanma ihtimaline karşı bilgisayar programları hazırlanması gerektiğini aktararak, şunları kaydetti: "Deprem bölgesine 21 Şubat'ta yaptığım ziyarette savcılar, meslektaşlarım ve kimsesizler mezarlığı yetkilileriyle görüştüm. 4-5 bin dolayında kimliği meçhul cenaze gömüldüğünü söylediler. Ama DNA eşleşmesi yapıldığı için her gün bu sayının azaldığını onlar da bize belirtti, zaten biz de biliyoruz. Çünkü yakınlarını kaybedenler kan veriyorlar, DNA eşleşmesi için örnek alınıyor. Eğer ceset gömülmeden önce örnek alınmışsa ki büyük ölçüde alındı böylece kimlik eşleşmesi yapılıyor. Birçok kimliği meçhulün yakınları bu şekilde bulundu ve cenazeleri yakınlarına teslim edildi." şeklinde konuştu.