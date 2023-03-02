Depremde hayatını kaybeden vatandaşların kimlik tespiti böyle yapılıyor: "Fotoğraflama çok önemli"

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı da olan Prof. Dr. Hilal, deprem gibi doğal afetlerde yüksek ölümle karşılaşıldığında vefat edenlerin kimliklerinin belirlenmesinin önemine işaret etti.
"FOTOĞRAFLAMA ÇOK ÖNEMLİ"
Adli tıp uzmanları olarak kimliği belirsiz bir cesede yapılan işlemleri anlatan Hilal, şöyle konuştu: "Cesedin önce görüntüleri kayda alınır. Sonra tıbbi kimliklendirmesi yapılır. Yani boyu, kilosu gibi kişisel özelliklerini belirleyecek unsurlar, dövmesi, ameliyat izi, beni varsa yazılır. Sonra DNA için örnekler alınır. Kan bulunabiliyorsa kan, bulunamıyorsa ki kan ceset bozulana kadar alınabilir ama göçük altında kalınca ezilme nedeniyle kanı kalmayabilir. Kan bulunamazsa öncelikle diş ve kemik örneği alınarak DNA için saklanması gerekir. Ayrıca fotoğraflama çok önemlidir." dedi.
Prof. Dr. Hilal, cesetten alınan 4-5 damla kanın özel bir kartın üzerine damlatıldığını, kuruyan kan üzerinde uzun yıllar sonra bile DNA çalışılabildiğini ifade etti. Diş ve kemik örneği alınması hakkında da bilgi veren Hilal, şöyle devam etti: "Kimliği belirsiz cesetten birinci ezici dişin çekilerek alınması lazım çünkü bundan DNA çalışılıyor. Çok uzun süre bozulmadan kalır. Diş, cesetten çekilerek alınır ve daha sonra DNA çalışılacak merkeze gönderilir. Kemik için vücuttaki büyük kemikler tercih edilir. Özellikle köprücük kemiği, ayak kemiği olabilir ama hangi kemiği açıksa ondan bir parça özel aletlerle kesilip alınarak bu da uzun vadeli süreçlerde DNA incelemesi için kullanılır." dedi.