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    • 22.02.2023 19:38
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    • 22.02.2023 19:53
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    Depremden 248 saat sonra enkazdan kurtarılan Aleyna Ölmez Başkan Erdoğan'ın ziyaretini anlattı: "Bu kadar destek çıkılması iyi hissettiriyor"

    Kahramanmaraş merkezli depremlerden 248 saat sonra enkazdan kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, mücadele ettiğini ve çok uğraştığını kaydetti. Ankara Üniversitesinden (AÜ) yapılan açıklamada Ölmez'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ziyaretinden duyduğu mutluluk aktarıldı. Ölmez, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız ziyarete geldi, iyi hissettim, gururlu hissediyorum. Bu kadar destek çıkılması iyi hissettiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Aleyna Ölmez Başkan Erdoğan’ın ziyaretini anlattı

    Kahramanmaraş merkezli depremlerden 248 saat sonra enkazdan kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, mücadele ettiğini ve çok uğraştığını kaydetti.

    ALEYNA ÖLMEZ BAŞKAN ERDOĞAN'IN ZİYARETİNİ ANLATTI | VİDEO İZLE

    Ankara Üniversitesinden (AÜ) yapılan açıklamada, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gören Aleyna Ölmez'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ziyaretinden duyduğu mutluluk aktarıldı.

    Ziyarette Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Aleyna Ölmez, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız ziyarete geldi, iyi hissettim, gururlu hissediyorum. Bu kadar destek çıkılması iyi hissettiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Çok zorlu bir süreç yaşadığını belirten Aleyna Ölmez, "Mücadele ettim, uğraştım, vazgeçmek istemedim. Herkes çok destek çıktı, yardımcı oldu. Her şey için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        "ALEYNA İÇİN DUALARIN KARŞILIĞI DİYORUM"
        Aleyna Ölmez'in teyzesi Güler Duman ise yeğeninin enkazdan kurtarılmasından dolayı mutlu olduğunu vurguladı.

        "Bu şekilde bir sonuç beklemiyorduk ama birden çıkınca Aleyna bizim için de mucize oldu. Sevinci, hüznü hepsini aynı anda yaşadık" sözleriyle duygularını aktaran Güler Duman, destek olan ve Aleyna ile ilgilenen başta doktorlar olmak üzere herkese teşekkür etti.

        Başkan Erdoğan'a da ziyareti ve ilgisi dolayısıyla teşekkür eden Duman, "Aleyna için duaların karşılığı diyorum." ifadesini kullandı.

        Güler Duman, herkesten dua beklediğini sözlerine ekledi.

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        Haberler Haberler Depremden 248 saat sonra enkazdan kurtarılan Aleyna Ölmez Başkan Erdoğan'ın ziyaretini anlattı: "Bu kadar destek çıkılması iyi hissettiriyor"
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