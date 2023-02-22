Depremden 248 saat sonra enkazdan kurtarılan Aleyna Ölmez Başkan Erdoğan'ın ziyaretini anlattı: "Bu kadar destek çıkılması iyi hissettiriyor"

Çok zorlu bir süreç yaşadığını belirten Aleyna Ölmez, "Mücadele ettim, uğraştım, vazgeçmek istemedim. Herkes çok destek çıktı, yardımcı oldu. Her şey için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"ALEYNA İÇİN DUALARIN KARŞILIĞI DİYORUM"

Aleyna Ölmez'in teyzesi Güler Duman ise yeğeninin enkazdan kurtarılmasından dolayı mutlu olduğunu vurguladı.