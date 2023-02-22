Depremden 248 saat sonra enkazdan kurtarılan Aleyna Ölmez Başkan Erdoğan'ın ziyaretini anlattı: "Bu kadar destek çıkılması iyi hissettiriyor"

Kahramanmaraş merkezli depremlerden 248 saat sonra enkazdan kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, mücadele ettiğini ve çok uğraştığını kaydetti.
ALEYNA ÖLMEZ BAŞKAN ERDOĞAN'IN ZİYARETİNİ ANLATTI | VİDEO İZLE
Ankara Üniversitesinden (AÜ) yapılan açıklamada, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gören Aleyna Ölmez'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ziyaretinden duyduğu mutluluk aktarıldı.
Ziyarette Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Aleyna Ölmez, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız ziyarete geldi, iyi hissettim, gururlu hissediyorum. Bu kadar destek çıkılması iyi hissettiriyor." değerlendirmesinde bulundu.