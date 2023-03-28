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    • 28.03.2023 11:35
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    BARAJ DOLULUK ORANLARI 28 Mart 2023! Barajlardaki doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

    Baraj doluluk oranları hakkında yapılan araştırmalar artıyor. Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte ülkemizdeki barajlardaki doluluk oranlarına olan merak artıyor. Baraj doluluk oranları barajların konumuna ve iklim koşullarına göre değişebiliyor. İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranlarına bakıldığında, bazı barajların doluluk oranlarının oldukça düşük olduğu görülüyor. Peki, barajlardaki doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Baraj doluluk oranları ne kadar oldu?

    Baraj doluluk oranları son günlerin en merak edilen konusu oldu. Yaz aylarına yaklaşılırken konu hakkında yapılan araştırmalar yükselişe geçti. Bilindiği üzere baraj doluluk oranları ülke ve bölgeye göre değişkenlik gösterebiliyor. Peki, barajlardaki doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte haberin detayı!

    BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR OLDU?

    İstanbul'da bulunan 10 barajdan sadece Ömerli Barajı'nın doluluk oranı yüzde 50'nin üzerindedir. Diğer barajların doluluk oranları oldukça düşüktür. Alibey Barajı'nın doluluk oranı yüzde 11,65 olarak ölçülmüştür.

    Sazlıdere Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 32,41'dir. Pabuçdere Barajı'nın doluluk oranı son yağışlarla birlikte yükselerek yüzde 9,08'e ulaşmıştır. Kazandere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 8,59'dur.

        Bu düşük doluluk oranları, İstanbul'un su kaynakları için ciddi bir sorun oluşturabilir. İstanbul'un su kaynaklarının gelecekteki kullanımı için bu durum endişe vericidir.

        Baraj doluluk oranları, ülkemizdeki su kaynaklarının kullanımı açısından son derece önemlidir. İstanbul gibi büyük bir şehirde, baraj doluluk oranlarına dikkat etmek ve su tüketimini azaltmak, su kaynaklarının korunması için gereklidir.
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        Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI 28 Mart 2023! Barajlardaki doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?
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