BARAJ DOLULUK ORANLARI 28 Mart 2023! Barajlardaki doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

Baraj doluluk oranları son günlerin en merak edilen konusu oldu. Yaz aylarına yaklaşılırken konu hakkında yapılan araştırmalar yükselişe geçti. Bilindiği üzere baraj doluluk oranları ülke ve bölgeye göre değişkenlik gösterebiliyor. Peki, barajlardaki doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte haberin detayı!
BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul'da bulunan 10 barajdan sadece Ömerli Barajı'nın doluluk oranı yüzde 50'nin üzerindedir. Diğer barajların doluluk oranları oldukça düşüktür. Alibey Barajı'nın doluluk oranı yüzde 11,65 olarak ölçülmüştür.
Sazlıdere Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 32,41'dir. Pabuçdere Barajı'nın doluluk oranı son yağışlarla birlikte yükselerek yüzde 9,08'e ulaşmıştır. Kazandere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 8,59'dur.