BARAJ DOLULUK ORANLARI 28 Mart 2023! Barajlardaki doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

Baraj doluluk oranları son günlerin en merak edilen konusu oldu. Yaz aylarına yaklaşılırken konu hakkında yapılan araştırmalar yükselişe geçti. Bilindiği üzere baraj doluluk oranları ülke ve bölgeye göre değişkenlik gösterebiliyor. Peki, barajlardaki doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte haberin detayı!