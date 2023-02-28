Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 1 Mart Kayseri'de okullar tatil olacak mı? Son dakika MEB-Valilik deprem açıklamaları!

Kayseri'de meydana gelen 4.4 şiddetinde deprem sonrası gözler okullarla ilgili açıklamalara çevrildi. Peki, Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 1 Mart Kayseri'de okullar tatil olacak mı? İşte merak edilenler...
1 MART ÇARŞAMBA KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Henüz konu hakkında MEB tarafından açıklama gelmedi. Detaylar eklendiğinde haberimizde yer alacaktır...
KAYSERİ'DE KORKUTAN DEPREM!
AFAD, Kayseri İncesu ilçesinde saat 18.16'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kayseri'de deprem oldu. İncesu ilçesinde meydana gelen deprem saat 18.16'da gerçekleşti.