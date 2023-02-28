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    • Haberler
    • 28.02.2023 19:41
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    • 28.02.2023 19:41
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    Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 1 Mart Kayseri'de okullar tatil olacak mı? Son dakika MEB-Valilik deprem açıklamaları!

    Kayseri'de meydana gelen depremin ardından okullarda son durum merak edilip araştırılmaya başlandı. Konu hakkında gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Peki, Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 1 Mart Kayseri'de okullar tatil olacak mı? İşte tüm detaylar haberimizde...

    takvim.com.tr
    Kayseri’de yarın okullar tatil mi?

    Kayseri'de meydana gelen 4.4 şiddetinde deprem sonrası gözler okullarla ilgili açıklamalara çevrildi. Peki, Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 1 Mart Kayseri'de okullar tatil olacak mı? İşte merak edilenler...

    1 MART ÇARŞAMBA KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

    Henüz konu hakkında MEB tarafından açıklama gelmedi. Detaylar eklendiğinde haberimizde yer alacaktır...

    KAYSERİ'DE KORKUTAN DEPREM!

    AFAD, Kayseri İncesu ilçesinde saat 18.16'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

    Kayseri'de deprem oldu. İncesu ilçesinde meydana gelen deprem saat 18.16'da gerçekleşti.

        AFAD'ın verilerine göre, 4.4 büyüklüğündeki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde olurken, çevre illerde yaşayanlar da depremi hissetti.

        KANDİLLİ: DEPREM 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE

        Kandilli Rasathanesi de depremin 4.5 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini aktardı.
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        Haberler Haberler Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 1 Mart Kayseri'de okullar tatil olacak mı? Son dakika MEB-Valilik deprem açıklamaları!
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