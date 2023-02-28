MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar



Bazı siyasetçiler çadır üzerinden iftira yağdırıyor.

Depremlerden zarar gören insan sayımız çok fazla coğrafi sahamız çok geniştir. Bu çerçevede ister istemez bazı eksikliklerin, hizmetlerin temininde bazı yetersizliklerin vuku bulması olağandır, normaldir.

Devleti ve hükümeti suçlayanlar art niyetlidir. Türkiye Cumhuriyeti devleti tüm unsurları ile görevinin başındadır. Felaketten siyasi ve ekonomik rant devşirmeye heveslenenlerin devleti töhmet altında bırakıp mesnetsiz şekilde karalama arayışı bozgunculuktur.

BUNDAN SONRA KARAGÜMRÜK'LÜYÜM

Sporu siyasileştirmeye çalışanlar alçakça bir kurgu içinde. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan bazı futbol müsabakalarında 'hükümet istifa' bağırtısını koro halinde seslendirilmesi deprem felaketinde hayatını kaybetmiş kardeşlerimize ve depremzede kardeşlerimize büyük bir saygısızlıktır. Spor demek ahlaklı olmak demektir. Hükümeti istifaya davet etmek bir avuç fanatik gruba sipariş verilmiş zillet komplosudur. Beşiktaş üyeliğinden ayrıldım, ben bundan sonra Karagümrük'lüyüm.



Bölgeye ilk etapta 199 bin 739 kalıcı konut yapılacak.

Türk milleti zelzelenin üstesinden cesaretle gelecektir.

İnsanlarımıza yuva yapılmasına karşı çıkanlar, tezgah kuranlar milli ve manevi değerlerimize karşı çıkan gayri milli, gayri insani yüzlerdir. Bilinmelidir ki yaparsa Cumhur ittifakı yapacaktır. Zaferin büyüklüğü mücadelenin büyüklüğü ile ölçülecektir.

Geçmişte CHP'den milletvekili bir kalem sahibi, 23 Şubat 20232te "Depremin üzerinden 2 hafta geçti insanlar başını sokacak bir çadıra muhtaç. Gördük ki çadır devleti bile değiliz" demiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletini çadır devletinin de aşağısına çekmeye çalışan bu sapık milletvekili ve çürük köşe yazarı edepsizdir, kemiksizdir, ciğersizdir. Vicdanını kin ve nefret sarmıştır.