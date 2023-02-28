Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 28.02.2023 10:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.02.2023 11:31
    ABONE OL

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bölgeye ilk etapta 199 bin 739 kalıcı konut yapılacağını belirten Bahçeli, tribündeki provokasyona sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Sporu siyasileştirmeye çalışanlar alçakça kurgu içinde. "Hükümet istifa" sesleri depremzedelere saygısızlıktır. Kalabalıkların arasına sızarak devlete ve hükümete meydan okuyanların önce tespiti ardından da tecziyesi mutlaka yapılmalıdır" dedi. CHP'li Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına tepki gösteren Bahçeli, "Kılıçdaroğlu komadadır, aklını siyasi ahlakını taşeronu olduğu mihraklara devretmiştir. Tek ayakta 40 yalan söyleyen hiç durmadan provokasyon yapan devamlı karamsarlık aşılayan devlete millete şaşı bakan CHP Genel Başkanı'nın kendi içinde korkunç çelişkilere gömüldüğü ortadadır." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Devlet Bahçeli’den flaş açıklamalar

    Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

    DEVLET BAHÇELİ'DEN GRUP TOPLANTISINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR | VİDEO İZLE


    Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

    Toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza en kalbi selamlarımı iletiyorum...

    Allah'tan geldiğimiz yine ona döneceğimiz manevi bir hakikattir. Tarih sürecini felaketlere göğüs gererek ayakta kalmayı başarmış toplum ya da milletlerin marifet ya da mükafatı olarak tarif etmek yanlış olmasa gerektir.

    Türk milletinin hem tarih yapan hem de tarih yazan bir millet olduğu hemen fark edilecektir.

    Felaketler karşısında günübirlik tavır ve tepkiden daha kalıcı davranış güzelliği gelişmiş ve yerleşmiştir.

    6 Şubat 2023 tarihindeki depremler yaygın bir kayba yol açmıştır. 7'den 70'e her vatandaşımızı hüzünle sarsmıştır. 20 Şubat 2023 tarihinde Defne'deki deprem ile dün meydana gelen deprem acılarımıza acı katmış, endişelerimizi artırmıştır. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet diliyor, yaralılarımıza şifa diliyorum.


    Bazı siyasetçiler çadır üzerinden iftira yağdırıyor.

    Depremlerden zarar gören insan sayımız çok fazla coğrafi sahamız çok geniştir. Bu çerçevede ister istemez bazı eksikliklerin, hizmetlerin temininde bazı yetersizliklerin vuku bulması olağandır, normaldir.

    Devleti ve hükümeti suçlayanlar art niyetlidir. Türkiye Cumhuriyeti devleti tüm unsurları ile görevinin başındadır. Felaketten siyasi ve ekonomik rant devşirmeye heveslenenlerin devleti töhmet altında bırakıp mesnetsiz şekilde karalama arayışı bozgunculuktur.

    BUNDAN SONRA KARAGÜMRÜK'LÜYÜM
    Sporu siyasileştirmeye çalışanlar alçakça bir kurgu içinde. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan bazı futbol müsabakalarında 'hükümet istifa' bağırtısını koro halinde seslendirilmesi deprem felaketinde hayatını kaybetmiş kardeşlerimize ve depremzede kardeşlerimize büyük bir saygısızlıktır. Spor demek ahlaklı olmak demektir. Hükümeti istifaya davet etmek bir avuç fanatik gruba sipariş verilmiş zillet komplosudur. Beşiktaş üyeliğinden ayrıldım, ben bundan sonra Karagümrük'lüyüm.

    Bölgeye ilk etapta 199 bin 739 kalıcı konut yapılacak.

    Türk milleti zelzelenin üstesinden cesaretle gelecektir.

    İnsanlarımıza yuva yapılmasına karşı çıkanlar, tezgah kuranlar milli ve manevi değerlerimize karşı çıkan gayri milli, gayri insani yüzlerdir. Bilinmelidir ki yaparsa Cumhur ittifakı yapacaktır. Zaferin büyüklüğü mücadelenin büyüklüğü ile ölçülecektir.

    Geçmişte CHP'den milletvekili bir kalem sahibi, 23 Şubat 20232te "Depremin üzerinden 2 hafta geçti insanlar başını sokacak bir çadıra muhtaç. Gördük ki çadır devleti bile değiliz" demiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletini çadır devletinin de aşağısına çekmeye çalışan bu sapık milletvekili ve çürük köşe yazarı edepsizdir, kemiksizdir, ciğersizdir. Vicdanını kin ve nefret sarmıştır.

        KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ
        Bir kez olsun insan olmayı denemiyorlar, bir kez olsun şerefli davranmayı başaramıyorlar. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, depremzedelere çadır, konteyner ve tuvalet götüremediniz, demiştir. Kılıçdaroğlu komadadır, aklını siyasi ahlakını taşeronu olduğu mihraklara devretmiştir. Tek ayakta 40 yalan söyleyen hiç durmadan provokasyon yapan devamlı karamsarlık aşılayan devlete millete şaşı bakan CHP Genel Başkanı'nın kendi içinde korkunç çelişkilere gömüldüğü ortadadır.

        Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmak, Türkiye ve Türk milletine muhabbet ve hürmetten çok mu önceliklidir. CHP meclis grubu adına cumhurbaşkanı seçimi adına yetki alman neyi değiştirecektir. Önce vatanım, önce milletim diyemiyorsan ne oturuyorsun aziz Atatürk'ün koltuğunda. Muhalefet olmak milleti ayağa düşürmek değildir. Kentsel dönüşüme itiraz eden Kılıçdaroğlu değil miydi? Felaketin daha ilk günlerinde birlik ve beraberlik çemberi kurmak gerekirken buna tepki gösteren, ancak HDP ile yanak yanağa vermekten de kaçınmayan Kılıçdaroğlu değil miydi? İmar affı ile ilgili kanun teklifini veren bu CHP değil miydi? CHP yönetiminin asıl gündemi deprem veya yeniden inşa değildir. Milletimiz neyle meşguldür bunlar neyle oyalanmaktadır. İP başkanının ayar verici diklenmesine tek bir CHP'linin itiraz edememesi yalnızca ürkeklik değil CHP'ye oy verenlere haksızlıktır.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türkiye ekonomisi 2022’de büyüdü!
        Haberler Haberler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar
            SON DAKİKA