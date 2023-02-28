MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
DEVLET BAHÇELİ'DEN GRUP TOPLANTISINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR | VİDEO İZLE
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:
Toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza en kalbi selamlarımı iletiyorum...
Allah'tan geldiğimiz yine ona döneceğimiz manevi bir hakikattir. Tarih sürecini felaketlere göğüs gererek ayakta kalmayı başarmış toplum ya da milletlerin marifet ya da mükafatı olarak tarif etmek yanlış olmasa gerektir.
Türk milletinin hem tarih yapan hem de tarih yazan bir millet olduğu hemen fark edilecektir.
Felaketler karşısında günübirlik tavır ve tepkiden daha kalıcı davranış güzelliği gelişmiş ve yerleşmiştir.
6 Şubat 2023 tarihindeki depremler yaygın bir kayba yol açmıştır. 7'den 70'e her vatandaşımızı hüzünle sarsmıştır. 20 Şubat 2023 tarihinde Defne'deki deprem ile dün meydana gelen deprem acılarımıza acı katmış, endişelerimizi artırmıştır. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet diliyor, yaralılarımıza şifa diliyorum.
Bazı siyasetçiler çadır üzerinden iftira yağdırıyor.
Depremlerden zarar gören insan sayımız çok fazla coğrafi sahamız çok geniştir. Bu çerçevede ister istemez bazı eksikliklerin, hizmetlerin temininde bazı yetersizliklerin vuku bulması olağandır, normaldir.
Devleti ve hükümeti suçlayanlar art niyetlidir. Türkiye Cumhuriyeti devleti tüm unsurları ile görevinin başındadır. Felaketten siyasi ve ekonomik rant devşirmeye heveslenenlerin devleti töhmet altında bırakıp mesnetsiz şekilde karalama arayışı bozgunculuktur.
BUNDAN SONRA KARAGÜMRÜK'LÜYÜM
Sporu siyasileştirmeye çalışanlar alçakça bir kurgu içinde. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan bazı futbol müsabakalarında 'hükümet istifa' bağırtısını koro halinde seslendirilmesi deprem felaketinde hayatını kaybetmiş kardeşlerimize ve depremzede kardeşlerimize büyük bir saygısızlıktır. Spor demek ahlaklı olmak demektir. Hükümeti istifaya davet etmek bir avuç fanatik gruba sipariş verilmiş zillet komplosudur. Beşiktaş üyeliğinden ayrıldım, ben bundan sonra Karagümrük'lüyüm.
Bölgeye ilk etapta 199 bin 739 kalıcı konut yapılacak.
Türk milleti zelzelenin üstesinden cesaretle gelecektir.
İnsanlarımıza yuva yapılmasına karşı çıkanlar, tezgah kuranlar milli ve manevi değerlerimize karşı çıkan gayri milli, gayri insani yüzlerdir. Bilinmelidir ki yaparsa Cumhur ittifakı yapacaktır. Zaferin büyüklüğü mücadelenin büyüklüğü ile ölçülecektir.
Geçmişte CHP'den milletvekili bir kalem sahibi, 23 Şubat 20232te "Depremin üzerinden 2 hafta geçti insanlar başını sokacak bir çadıra muhtaç. Gördük ki çadır devleti bile değiliz" demiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletini çadır devletinin de aşağısına çekmeye çalışan bu sapık milletvekili ve çürük köşe yazarı edepsizdir, kemiksizdir, ciğersizdir. Vicdanını kin ve nefret sarmıştır.