MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bölgeye ilk etapta 199 bin 739 kalıcı konut yapılacağını belirten Bahçeli, tribündeki provokasyona sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Sporu siyasileştirmeye çalışanlar alçakça kurgu içinde. "Hükümet istifa" sesleri depremzedelere saygısızlıktır. Kalabalıkların arasına sızarak devlete ve hükümete meydan okuyanların önce tespiti ardından da tecziyesi mutlaka yapılmalıdır" dedi.