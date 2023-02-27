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    • Haberler
    • 27.02.2023 14:11
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    • 27.02.2023 14:26
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    Malatya'daki depremde 6 katlı binanın çökme anı kamerada!

    Son dakika haberi! Malatya'da 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması başlatıldı. Zaviye Mahallesi Tevfik Temelli Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın çökme anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    6 katlı binanın çökme anı kamerada!

    Malatya'da 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması başlatıldı. AFAD Başkanı Yunus Sezer, Malatya'da meydana gelen depremde bir kişinin hayatını kaybettiğini, 69 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

    6 KATLI BİNANIN ÇÖKME ANI KAMERADA! VİDEO İZLE

    Tatar, "Şu ana kadar 5 ile 6 büyüklüğündeki 45 artçı sarsıntı var. Bugün meydana gelen depremi yine bu büyük depremlerin meydana geldiği sistem içerisinde oldu. Şu ana kadar 10 bin 282 artçı meydana geldi. Yaklaşıl 6 ayda kaydettiğimiz depremleri 3 haftada kaydettik. 3-4 arası Depremlerin sayısı 1963 4-5 aradı 671 ve 5-6 arası ise toplam 45. 5 ve üzeri artçı sarsıntılar olacaktır. Artçılar sonrası kırsal alanlarda kaya düşmesi tehlikesi olabiliyor." ifadelerini kullandı.

    ÇÖKME ANI KAMERADA
    Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zaviye Mahallesi Tevfik Temelli Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın çökme anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yeşilyurt merkezli depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Fuat Oktay, "Vatandaşlarımızdan hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz. Ekiplerimiz tarama çalışmalarına devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'da yaşanan depremde ilk belirlemelere göre 22 binanın yıkıldığını, 20 kişinin hastaneye kaldırıldığını, can kaybı olmadığını bildirdi.

        Bakan Özer, yaptığı açıklamada, Malatya Yeşilyurt'ta saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlattı.

        Depremde ilk belirlemelere göre 22 binanın yıkıldığını söyleyen Özer, "20 vatandaşımızı hemen hastanelere intikal ettirdik. 5 vatandaşımızı da enkazlardan kurtardık." dedi. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığını kaydeden Özer, "Tüm ekiplerimiz, şu anda sahada. Yıkılan binalarda enkaz başında ekiplerimiz. İnşallah tüm vatandaşlarımızı kurtaracağız." ifadelerini kullandı.

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