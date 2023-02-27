Malatya'daki depremde 6 katlı binanın çökme anı kamerada!

Malatya'da 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması başlatıldı. AFAD Başkanı Yunus Sezer, Malatya'da meydana gelen depremde bir kişinin hayatını kaybettiğini, 69 kişinin ise yaralandığını bildirdi.
6 KATLI BİNANIN ÇÖKME ANI KAMERADA! VİDEO İZLE
Tatar, "Şu ana kadar 5 ile 6 büyüklüğündeki 45 artçı sarsıntı var. Bugün meydana gelen depremi yine bu büyük depremlerin meydana geldiği sistem içerisinde oldu. Şu ana kadar 10 bin 282 artçı meydana geldi. Yaklaşıl 6 ayda kaydettiğimiz depremleri 3 haftada kaydettik. 3-4 arası Depremlerin sayısı 1963 4-5 aradı 671 ve 5-6 arası ise toplam 45. 5 ve üzeri artçı sarsıntılar olacaktır. Artçılar sonrası kırsal alanlarda kaya düşmesi tehlikesi olabiliyor." ifadelerini kullandı.
ÇÖKME ANI KAMERADA
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zaviye Mahallesi Tevfik Temelli Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın çökme anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.