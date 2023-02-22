Marmara'da beklenen büyük deprem olacak mı? Uzmanlar arasında İstanbul depremi tartışması

MARMARA HATTI

Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Marmara Denizi içinde 240 ile 510 yıl arası kırılmayan dört fay parçası bulunduğunu vurgularken, "Bunlardan en riskli olanı ve kırılmasını öngördüğümüz fay hattı Osmangazi köprüsünün olduğu yerden başlayıp, İmralı Adası kuzeyine uzanan 110 kilometrelik 7.6 büyüklüğüne ulaşma potansiyeli olan doğu Marmara hattı. Bize göre kırılma tarihsel verilere göre 1509'da olduğu gibi doğu Marmara segmenti üzerinde olacak. Bu durumda, Marmara Ereğlisi ile İzmit Körfezi arasındaki alanda, İstanbul, Yalova, Bursa illerinde ağır hasarlar oluşur" diyor.

BURSA VE YALOVA

Prof. Dr. Şerif Barış, Marmara Denizi'nde geçmişte yaşanan depremlerin tamamının 7 ve üzeri büyüklükte olduğunu düşünmediğini dile getirirken, "6.7 veya 6.8'lik depremde kaos, kargaşa, yıkım ve ölümlere sebebiyet verir. Her hafta depremi gündeme getirip, risk yüzde 64 demek doğru bir söylem değil. Sürekli İstanbul'a odaklı konuşulması da üzücü. Güney Marmara'da, Bursa ve Yalova'yı çok ciddi etkileyecek faylar bulunuyor" görüşlerini sıralıyor.