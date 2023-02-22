Marmara'da beklenen büyük deprem olacak mı? Uzmanlar arasında İstanbul depremi tartışması

Türkiye, Pazarcık-Sofalar arasındaki 7.7 ile Elbistan merkezli 7.6'lık depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken, uzmanlardan da olası deprem risklerine yönelik faklı yorumlar gündeme getiriliyor. İstanbul'u etkilemesi beklenen büyük Marmara depremine karşı birçok farklı tez ileri sürülürken, uzmanlar arasındaki fikir ayrılıkları zaman zaman sert tartışmalara dönüyor.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından deprem uzmanları arasında kavga başladı. Prof. Dr. Celal Şengör, ile Prof. Dr. Ahmet Ercan arasında çıkan İstanbul depremi tartışmasında, Ercan, "Celal genellikle büyük deprem taraftarıdır. Celal, böyle halüsinasyonlar görür deprem üzerine. Sürekli olarak uçlarda durur" diye konuştu.
Prof. Dr. Naci Görür'ün son Hatay depreminin ardından Adana'yı işaret etmesi üzerine Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Adana'da deprem olacağını söyleyenlerin bilimsel konuşmadığını ifade ederek, "Sürekli deprem olan bir bölgede aynı şeyi defalarca söyleyip birinin tutması bilim olmuyor" dedi. Vatandaşlar ise olası büyük yıkım ve can kayıplarına karşı polemik ve tartışmaların yerine ortak aklın devreye alınmasından yana. Türkiye'nin önde gelen deprem bilimcilerine göre olası Marmara depremine ilişkin tezler ise şöyle...
SÜRESİ 2 DAKİKA
Prof. Dr. Celal Şengör, Marmara'da en az 7 büyüklüğünde deprem beklediklerini söylerken, "Depremin süresinin iki dakika olabileceğini düşünüyoruz" diyor. Prof. Dr. Şengör ayrıca, İstanbul'u etkileyecek olası büyük Marmara depreminin şiddeti için "Şiddeti 9'a çıkabilir" derken, "Fay Silivri'den Büyükçekmece'ye kadar kırılırsa korkulacak bir durum olmaz ancak kırılma Gebze açıklarına kadar uzanırsa 7.5 büyüklüğünde deprem üretir" tezini savunuyor.