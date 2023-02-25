Nurdağı'ndaki 1280 geçici konutun inşasında son aşamaya gelindi: "Vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yığma tuğla ile inşa edilen 1280 geçici konutla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Paylaşımında konutlara ilişkin videoya da yer veren Kurum, "Kalıcı konutlarımızı tamamlayana kadar vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Konteynerlerden sonra prefabrik ve tuğla evlerimiz de hazır." ifadelerini kullandı.
Kalıcı konutlarımızı tamamlayana kadar vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz!— Murat KURUM (@murat_kurum) February 25, 2023
Konteynerlerden sonra prefabrik ve yığma yapılarımız da hazır!
📍Gaziantep pic.twitter.com/y75dxCOUAy
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca depremlerin hemen ardından kalıcı konutlarla ilgili çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü, geçici barınma alanlarının inşasında da son aşamaya gelindiği bildirildi.