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    • 24.02.2023 14:05
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    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem bölgesinde açıkladı: "İlk kazmayı vurduk"

    Son dakika haberi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ilk etapta yapılacak 855 konut için ilk kazmanın vurulduğunu bildirdi. Malatya'da açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "AFAD koordinasyonunda nasıl geçici barınma alanları kuruyorsak esnafımız için de geçici iş yerlerinin kurulumunu yapmaya başlıyoruz'' dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bakan Kurum deprem bölgesinde açıkladı!

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ilk etapta yapılacak 855 konut için ilk kazmanın vurulduğunu bildirdi.

    BAKAN KURUM AÇIKLADI: İLK KAZMAYI VURDUK | VİDEO İZLE


    Kurum, sosyal medya hesabından Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki kalıcı konut çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

    "855 KONUTUMUZ İÇİN İLK KAZMAYI VURDUK"
    Paylaşımında bölgedeki çalışmalara yönelik videoya da yer veren Kurum, "Tüm çabamız, vatandaşlarımızı bir an önce evlerine kavuşturmak için. Sözleşmelerini imzaladığımız, zemin etüt çalışmaları tamamlanmış alanlarda hemen işe koyuluyoruz, TOKİ eliyle Nurdağı ve İslahiye'de ilk etapta yapacağımız 855 konutumuz için ilk kazmayı vurduk." ifadelerini kullandı.

    "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen yerlerin başında gelen Nurdağı ilçesindeki çalışmalar Bademli Mahallesi'nde gerçekleştiriliyor.

    Zemin etüt çalışmaları tamamlanan alanda iş makineleriyle hafriyat işlemleri gerçekleştiriliyor.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem bölgesi Malatya'da devam eden yeniden inşa çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, 'AFAD koordinasyonunda nasıl geçici barınma alanları kuruyorsak esnafımız için de geçici iş yerlerinin kurulumunu yapmaya başlıyoruz'' dedi.

        Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:

        AFAD koordinasyonunda nasıl geçici barınma alanları kuruyorsak esnafımız için de geçici iş yerlerinin kurulumunu yapmaya başlıyoruz.

        Esnafa geçici işyeri imkanı sağlayacağız. Çok kısa zamanda şehrin içindeki ticari alanların devamlılğı ve insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayacağız.

        Bu yapıların inşasına kısa sürede başlayacağız.

        7 AYDA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR
        İnşaat firması yetkilisi Murat Ulusoy, depremler nedeniyle vatandaşlara başsağlığı ve Allah'tan sabırlar diledi. Ülke olarak zorlu bir süreçten geçildiğini aktaran Ulusoy, Nurdağı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hızlı bir şekilde çalışmalara başladıklarını söyledi.




        Ulusoy, burada (Nurdağı) 456 konutun inşa edileceğini ifade ederek, "Devletimizin emriyle şu an burada 24 bina yapıyoruz. İslahiye'de de 17 binanın temeline başlamış durumdayız. Şu anda zemin etütleri yapıldı."

            Biz hafriyat çalışmasına başladık. İnşallah önümüzdeki hafta temel atma yapılacak. Yine büyüklerimizin emriyle 7 ay gibi sürede bitirip teslim edeceğiz." diye konuştu.

            GÖRSELLER PAYLAŞILDI


            TOKİ vasıtasıyla Gaziantep'te Nurdağı'nda ve İslahiye'de yapılacak konutlara ilişkin paylaşılan görsellerde, konutların zeminle birlikte 3-4 katlı olduğu görülüyor.


                Türkiye'nin dört bir yanından afet bölgesine yardım giderken hasar tespit çalışmalarında da sona geliniyor.

                Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 11 ile yapılacak afet konutlarının ayrıntılarını açıkladı.

                GAZİANTEP İLİ KONUT ALANLARI 70 BİN KÖY EVİ YAPILACAK
                Köy halkının yaşamlarını sürdürebilmesi ve köylerin kalkındırılmasıyla ilgili de hassas bir çalışma sürecinin yürütüldüğünü vurgulayan Kurum il il yapılacak konut sayısını sıraladı: "Köylerimizi ayağa kaldırmak için ilk etapta Osmaniye'de 1361, Adana'da 701, Diyarbakır'da 2 bin 927, Elazığ'da 386, Hatay'da 14 bin 141, Kahramanmaraş'ta 12 bin 135, Malatya'da 17 bin 990, Şanlıurfa'da 2 bin 54, Gaziantep'te 9 bin 130, Kilis'te 1002, Adıyaman'da da 10 bin köy konutumuzu şehrin ihtiyaçlarına, kültürel dokusuna uygun bir şekilde 70 bin köy evimizi parkıyla, bahçesiyle hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz."


                ADIYAMAN İLİ KONUT ALANLARI CUMHURİYET TARİHİ'NİN EN BÜYÜK AFET KONUT SEFERBERLİĞİ
                İnşasına başlanacak konutlarla ilgili gerekli sözleşmelerin imza altına alınmaya başlandığını aktaran Kurum, şöyle konuştu: "Buna göre en doğru yer seçimine şehrin ileri gelenleriyle karar vermeye gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda biliyorsunuz; Adıyaman, Gaziantep ve Kilis'te toplamda 1797 konutumuzun sözleşmelerini imzaladık ve inşaat sürecine başladık. Adana'da 590, Gaziantep'te 600, Hatay'da 364, Kahramanmaraş'ta 1019, Şanlıurfa'da 534 olmak üzere 3 bin 107 yeni yuvamızın sözleşmesini imzaladık. Gaziantep ilçelerinde 400, Hatay'da 1317, Malatya'da 599 konut olmak üzere 2 bin 316 konut ve 36 dükkanın sözleşmelerini imzalıyoruz. Depremin ardından 18'inci gün itibarıyla baktığımızda, son üç günde 7 bin 222 konut ve 36 dükkanın sözleşmelerini gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım inşaat sürecini hızlı bir şekilde yürütmeye gayret gösteriyoruz."


                    KAHRAMANMARAŞ İLİ KONUT ALANLARI 270 BİN KONUTUN İNŞASINA EŞ ZAMANLI BAŞLANACAK
                    Bakan Kurum, 270 bin konutun inşasına eş zamanlı başlanacağını dile getirerek, konuşmasını şöyle tamamladı: "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın milletimize vermiş olduğu, bir yıl içerisinde vatandaşlarımızı güvenli ve sağlam konutlara yerleştirme sözümüzü tutma anlayışını kararlı şekilde yürüteceğiz.


                    HATAY İLİ KONUT ALANLARI



                    MALATYA İLİ KONUT ALANLARI



                        OSMANİYE İLİ KONUT ALANLARI



                        1999 ÖNCE İNŞA EDİLEN HASARLI VE YIKIK YAPILAR



                        ADANA-ÇUKUROVA



                            ADIYAMAN MERKEZ-ÖRENLİ



                            ADIYAMAN GÖLBAŞI



                            ADIYAMAN BESNİ-ESKİKÖY



                                ADIYAMAN- MERKEZ/İNDERE


                                ADIYAMAN KAHTA-ERİKDERE



                                ADIYAMAN TUT

                                GAZİANTEP-ŞEHİTKAMİL-ŞAHİNBEY

                                GAZİANTEP-İSLAHİYE



                                    GAZİANTEP-NURDAĞI



                                    HATAY-İSKENDERUN



                                    HATAY-ANTAKYA



                                        HATAY-KIRIKHAN



                                        KAHRAMANMARAŞ DURKADİROĞLU AĞYAR MAHALLESİ



                                        KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU
                                            Akşener’den 6’li koalisyona adaylık bombası!
                                            Haberler Güncel Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem bölgesinde açıkladı: "İlk kazmayı vurduk"
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