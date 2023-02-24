Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem bölgesinde açıkladı: "İlk kazmayı vurduk"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem bölgesi Malatya'da devam eden yeniden inşa çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, 'AFAD koordinasyonunda nasıl geçici barınma alanları kuruyorsak esnafımız için de geçici iş yerlerinin kurulumunu yapmaya başlıyoruz'' dedi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:



AFAD koordinasyonunda nasıl geçici barınma alanları kuruyorsak esnafımız için de geçici iş yerlerinin kurulumunu yapmaya başlıyoruz.

Esnafa geçici işyeri imkanı sağlayacağız. Çok kısa zamanda şehrin içindeki ticari alanların devamlılğı ve insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayacağız.

Bu yapıların inşasına kısa sürede başlayacağız.