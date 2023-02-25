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    • Yaşam
    • 25.02.2023 13:39
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    • 25.02.2023 14:29
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    Son dakika: Niğde Bor’da deprem! | Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler

    Son dakika haberleri... Niğde Bor'da deprem... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Niğde Bor’da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak bildirildi. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Niğde Bor'u bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz. Büyük depremlerden sonra hasarlı binalardan uzak durun. " dedi. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Niğde Bor’da deprem!

    Niğde Bor'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    AFAD DUYURDU: DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ NİĞDE BOR
    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.27'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

    "BAĞIMSIZ BİR DEPREM OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"


    AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Niğde Bor'u bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz. Büyük depremlerden sonra hasarlı binalardan uzak durun." dedi.

    "ŞU AN İÇİN OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Ekiplerimiz sahada, hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Şu an için olumsuz bir durum bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

    Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bor merkezli depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

    Fuat Oktay, "Ekiplerimiz sahada, hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Şu an için olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verdi.

        Deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

        AFAD'dan yapılan açıklamada, Niğde Bor depremine ilişkin "Büyüklük:5.3 (Mw) Yer:Bor (Niğde) Tarih:2023-02-25 Saat:13:27:11 TSİ Enlem:37.989 N Boylam:34.051 E Derinlik:7 km" bilgileri verildi.

        NİĞDE BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA
        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir A Haber canlı yayınına katılarak depreme ilişkin açıklamada yaptı.

        BELEDİYE BAŞKANI ÖZDEMİR'DEN AÇIKLAMA | VİDEO İZLE

        Özdemir açıkamasında kentte bir olumsuzluk olmadığını belirtti.

        AFAD BAŞKANI YUNUS SEZER'DEN AÇIKLAMA
        AFAD Başkanı Yunus Sezer depreme ilişkin açıklama yaptı. Sezer açıklamasında, "Niğde ilimizin Bor ilçesinde saat 13:27'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki #deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.


        "TUZ GÖLÜ FAYI BÜYÜK BİR FAY, 6-6,5 DEPREMİ ÜRETEBİLİR"
        A Haber'e bağlanan Prof. Dr. Hasan Sözbilir Kahramanmaraş ve Hatay depremi mi tetikledi sorusuna da yanıt verdi. Sözbilir, "Tuz Gölü fayı büyük bir fay, 6-6,5 depremi üretebilir." dedi.

        'BU DEPREM TUZ GÖLÜ FAYINDA OLMADI'
        Niğde'nin Bor ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 5.3 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Konya ve Aksaray'da da hissedildi.

        Konya Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, yaşanan depremin Tuz Gölü fayı üzerinde olmadığını belirterek, "Bugünkü deprem, dünkü 4.3 büyüklüğünde oluşan depremle aynı fayda. 2020 yılında Obruk Mahallesi'nde oluşan depremle aynı yere düşüyor. Bu Tuz Gölü fayı üzerinde olan bir deprem değil. Bu fayın güney ucunda faydan çatallanan Emirgazi'ye doğru devam eden, kuzey- kuzeydoğu, güney- güneybatı gidişli bir normal fay üzerinde oluşmuş bir deprem. Bu fay Türkiye diri fay haritasında henüz yer almayan bir fay. Dünkü depremin odak mekanizması da normal bir fay olarak görünüyor" dedi.

        Niğde'de korkutan deprem! Uzman isim uyardı: ''7'den büyük deprem yaratabilir''


        KANDİLLİ RASATAHNESİ SON DEPREMLER
        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

        2023.02.25 13:38:34 38.6943 40.1297 11.4 -.- 2.1 -.- GULLUCE-PALU (ELAZIG) İlksel

        2023.02.25 13:34:11 36.1953 35.9538 6.5 -.- 2.4 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel

        2023.02.25 13:27:08 37.9925 34.0147 5.0 -.- 5.3 5.2 OBRUK-BOR (NIGDE) İlksel

        2023.02.25 13:24:52 38.1812 37.8643 5.0 -.- 2.5 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

        2023.02.25 13:23:28 37.8243 36.5070 5.0 -.- 2.3 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

        2023.02.25 13:14:40 38.2643 37.2175 6.1 -.- 2.3 -.- CATOVA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

        2023.02.25 13:10:14 37.4117 36.8815 5.0 -.- 2.3 -.- KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

        2023.02.25 13:07:09 38.1855 38.5540 5.0 -.- 2.9 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel

        2023.02.25 13:05:12 38.0678 37.6693 5.4 -.- 2.0 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

        2023.02.25 13:02:54 38.1532 38.6233 4.0 -.- 2.1 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

            ASRIN FELAKEİ
            Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin acıları tazeyken Niğde'de meydana gelen deprem de vatandaşları tedirgin etti. 'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkıma sebep olurken 45 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybetti. Devlet bölge için seferber olurken sahada çalışmalar da sürüyor.

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