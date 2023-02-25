Son dakika: Niğde Bor’da deprem! | Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler



"TUZ GÖLÜ FAYI BÜYÜK BİR FAY, 6-6,5 DEPREMİ ÜRETEBİLİR"

A Haber'e bağlanan Prof. Dr. Hasan Sözbilir Kahramanmaraş ve Hatay depremi mi tetikledi sorusuna da yanıt verdi. Sözbilir, "Tuz Gölü fayı büyük bir fay, 6-6,5 depremi üretebilir." dedi.

'BU DEPREM TUZ GÖLÜ FAYINDA OLMADI'

Niğde'nin Bor ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 5.3 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Konya ve Aksaray'da da hissedildi.

Konya Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, yaşanan depremin Tuz Gölü fayı üzerinde olmadığını belirterek, "Bugünkü deprem, dünkü 4.3 büyüklüğünde oluşan depremle aynı fayda. 2020 yılında Obruk Mahallesi'nde oluşan depremle aynı yere düşüyor. Bu Tuz Gölü fayı üzerinde olan bir deprem değil. Bu fayın güney ucunda faydan çatallanan Emirgazi'ye doğru devam eden, kuzey- kuzeydoğu, güney- güneybatı gidişli bir normal fay üzerinde oluşmuş bir deprem. Bu fay Türkiye diri fay haritasında henüz yer almayan bir fay. Dünkü depremin odak mekanizması da normal bir fay olarak görünüyor" dedi.



KANDİLLİ RASATAHNESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2023.02.25 13:38:34 38.6943 40.1297 11.4 -.- 2.1 -.- GULLUCE-PALU (ELAZIG) İlksel

2023.02.25 13:34:11 36.1953 35.9538 6.5 -.- 2.4 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.02.25 13:27:08 37.9925 34.0147 5.0 -.- 5.3 5.2 OBRUK-BOR (NIGDE) İlksel

2023.02.25 13:24:52 38.1812 37.8643 5.0 -.- 2.5 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.02.25 13:23:28 37.8243 36.5070 5.0 -.- 2.3 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.25 13:14:40 38.2643 37.2175 6.1 -.- 2.3 -.- CATOVA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.25 13:10:14 37.4117 36.8815 5.0 -.- 2.3 -.- KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.25 13:07:09 38.1855 38.5540 5.0 -.- 2.9 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel

2023.02.25 13:05:12 38.0678 37.6693 5.4 -.- 2.0 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.02.25 13:02:54 38.1532 38.6233 4.0 -.- 2.1 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel