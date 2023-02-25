Son dakika: Niğde Bor’da deprem! | Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler

Niğde Bor'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD DUYURDU: DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ NİĞDE BOR
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.27'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
"BAĞIMSIZ BİR DEPREM OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Niğde Bor'u bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz. Büyük depremlerden sonra hasarlı binalardan uzak durun." dedi.
"ŞU AN İÇİN OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Ekiplerimiz sahada, hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Şu an için olumsuz bir durum bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bor merkezli depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Fuat Oktay, "Ekiplerimiz sahada, hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Şu an için olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verdi.