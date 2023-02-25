NASA görüntüleri yayınladı: Yıkımın boyutu uzaydan görüntülendi

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan'da dokuz saat arayla meydana gelen depremler, Türkiye ve Suriye'de büyük bir felakete yol açtı. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki sarsıntıları 50 bini aşkın can kaybına neden olurken, havadan çekilen fotoğraflar veya uydu görüntüleri şehirlerdeki yıkımın akılalmaz boyutunu ortaya koydu.

FOTOĞRAFLARI YIKIMI GÖSTERDİ

Japonya'dan ABD'ye, Çin'den Rusya ve Avrupa Birliği'ne birçok uydu ilk depremin hemen sonrasında bölgeden görüntü almaya başladı, fotoğraflar arka arkaya paylaşıldı.

Neredeyse tamamı yok olan sokaklar ya da mahallelerin açık seçik şekilde görüldüğü uydu fotoğrafları, deprem öncesinde alınan kayıtlarla karşılaştırıldı.