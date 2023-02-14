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Haberler Güncel Uzaydan görüntülendi! Asrın felaketinin yol açtığı yıkım mercek altında

Uzaydan görüntülendi! Asrın felaketinin yol açtığı yıkım mercek altında

Uydu görüntüleri depremin boyutunu gözler önüne serdi. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.6 ve 7.7 şiddetinde meydana gelen çifte deprem 10 ilde yıkıma neden olmuştu. Tüm dünyanın günlerdir açıklamaya çalıştığı felakete ilişkin ABD'li MAXAR şirketi yeni uydu görüntüleri yayımladı.

14.02.2023 11:57 - Son Güncelleme: 14.02.2023 11:57
Uzaydan görüntülendi! Asrın felaketinin yol açtığı yıkım mercek altında

Hatay/Antakya 22 Kasım 2023
Türkiye'nin konumunun tam 3 metre kaymasına neden olan ve dünyanın 'asrın felaketi' olarak nitelediği depremin uydu görüntüleri paylaşıldı. ABD'li MAXAR paylaştığı yeni görüntülerde depremin meydana getirdiği hasarı ve arama-kurtarma çalışmalarını uzaydan görüntüledi.

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Uzaydan görüntülendi! Asrın felaketinin yol açtığı yıkım mercek altında

Hatay/Antakya 8 Şubat 2023
Öte yandan uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar geldi. İtalyan gazetesi Corriere della Sera'ya konuşan İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün başkanı Carlo Doglioni deprem analizinde bulundu.

Uzaydan görüntülendi! Asrın felaketinin yol açtığı yıkım mercek altında

Hatay/Antakya 22 Kasım 2023
Doglioni fay haatının bulunduğu Anadolu levhasının Arap levhasına göre kuzeydoğu-güneybatı yönünde en az 3 metre hareket ettiğini ifade ederek bu durumun yalnızca 30 ila 40 saniye arasında gerçekleştiğine dikkat çekti.

Uzaydan görüntülendi! Asrın felaketinin yol açtığı yıkım mercek altında

Hatay/Antakya 8 Şubat 2023
Tarih boyunca bölgede çok fazla hareketliliğin olduğunu ifade eden bilim insanı "Sanki Türkiye hareket etti" ifadelerine yer verdi.

Uzaydan görüntülendi! Asrın felaketinin yol açtığı yıkım mercek altında

Hatay/Antakya 22 Kasım 2023
Depremle ilgili dünden beri durum değerlendirmesi yapan uzmanlar depremin 130 atom bombası gücünde olduğunu ifade ediyor.

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