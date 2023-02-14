Uzaydan görüntülendi! Asrın felaketinin yol açtığı yıkım mercek altında
Uydu görüntüleri depremin boyutunu gözler önüne serdi. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.6 ve 7.7 şiddetinde meydana gelen çifte deprem 10 ilde yıkıma neden olmuştu. Tüm dünyanın günlerdir açıklamaya çalıştığı felakete ilişkin ABD'li MAXAR şirketi yeni uydu görüntüleri yayımladı.
14.02.2023 11:57 - Son Güncelleme: 14.02.2023 11:57
Hatay/Antakya 22 Kasım 2023
Türkiye'nin konumunun tam 3 metre kaymasına neden olan ve dünyanın 'asrın felaketi' olarak nitelediği depremin uydu görüntüleri paylaşıldı. ABD'li MAXAR paylaştığı yeni görüntülerde depremin meydana getirdiği hasarı ve arama-kurtarma çalışmalarını uzaydan görüntüledi.