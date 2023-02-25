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    • Televizyon
    • 25.02.2023 18:44
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    • 25.02.2023 23:27
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    Gönül Dağı 86. bölüm izle 📺 25 Şubat 2023 Gönül Dağı 86. yeni son bölüm kesintisiz, TEK PARÇA, FULL HD, 4K Youtube, TRT1 izle...

    Gönül Dağı dizisi, merakla beklenen yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. 25 Şubat Cumartesi yayınlanacak olan yeni bölüm hakkında seyirciler, 86. bölüm için arama motorlarında araştırma yapıyorlar. En sık aratılanlar arasında Gönül Dağı bu akşam var mı sorusu oldu.

    takvim.com.tr
    Gönül Dağı 86. bölüm izle

    TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden dolayı 2 haftadır yeni bölümü yayınlanmayan Gönül Dağı dizisi 25 Şubat Cumartesi günü izleyicisiyle buluşacak.

    GÖNÜL DAĞI 85 BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Taner ve Yasemin'in nişanı gerçekleştikten sonra yıldırım nikahıyla evlenmeye karar verirler. Nikah saati yaklaştığında Taner, Yasemin'le ilgili bir gerçeği öğrenir. Taner'in tepkisi ne olacaktır?

    Gedelli'nin Sesi Gazetesi, halk tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Ramazan'ın evinin önüne gelen halk, Ramazan'ın dışarı çıkmasını engeller. Ramazan, Taner'in nikahına yetişebilecek midir?

        Muammer ve Ciritçi Abdullah, bir yolculuğa çıkarlar. Baba oğulun yaptıkları bu yolculukta ikiliyi neler beklemektedir?

        Kasabadan gitmek isteyen Erkan'ın yüklü bir paraya ihtiyacı vardır. Erkan suç işlemek üzereyken kasabalılar tarafından jandarmaya ihbar edilir. Erkan'ın suçunu kim üstlenecektir?

        GÖNÜL DAĞI 85. BÖLÜM İZLE

        Diziyi TRT 1 internet adresinden izleyebilirsiniz.
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        Haberler Televizyon Gönül Dağı 86. bölüm izle 📺 25 Şubat 2023 Gönül Dağı 86. yeni son bölüm kesintisiz, TEK PARÇA, FULL HD, 4K Youtube, TRT1 izle...
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