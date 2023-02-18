Kahramanmaraş depremiyle ilgili canlı yayında flaş açıklama: "3 tane 17 Ağustos depremi tek depremde meydana geldi"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde şu ana kadar 40 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti, 108 binden fazla kişi de kurtarıldı.
"3 TANE 17 AĞUSTOS DEPREMİ TEK DEPREMDE MEYDANA GELDİ" | VİDEO İZLE
Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Şerif Barış, asrın felaketine ilişkin A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Depremlerin tarihte örneği olmadığını vurgulayan Barış, "Milattan Önce Ege'de 464 yılında bu denli bir deprem olduğunu biliyoruz. Hiçbir yer bilimci böylesi iki depremin beklentisi içinde değildi" ifadelerini kullandı.
Depremin Dünya'nın çevresini 2 kez turladığını ifade eden Barış, "En kuzeye kadar gitti bu depremin şiddeti. Biz sismologlar olarak bu depremin dünyanın çevresini en az 2 kere turladığını biliyoruz. Enerjik anlamda tam 3 tane 17 Ağustos depremi tek depremde meydana geldi" dedi.
İşte Prof. Dr. Şerif Barış'ın A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:
"Ana şok olduktan sonra faylar boyunca artçı depremler yoğunlaştı. 11 günlük bir animasyona bakıyoruz. Artçı depremlerle beraber, faylarla ne kadar uyumlu olduğunu görüyorsunuz."
"AFAD Başkanı açıklıyor ya 4500 tane artçı deprem oldu diye, işte bunların faylarla ne kadar ilişkili olduğunu gösteren iyi bir çalışma."
"ARTÇILAR 2 YIL DAHA DEVAM EDECEK"
"Her iki fay da sismolojik anlamda kırılmış. Jeolojik anlamda da faylardaki kırığı ölçerek, 7.7 ve 7.6'daki depremlerde artçılar Hatay fayının da kırıldığını gösteriyor. 6.6'ya kadar artçılar var. Bunlar 2 yıl devam edecek."
"BURALARDA 400-500 YIL BÜYÜK BİR DEPREM OLMA İHTİMALİ YOK"
"Üst üste biniyor. 11 günlük artçı deprem dağılımı daha da artacak. Bir daha kırılan faylarda daha büyük bir deprem olma ihtimali yok. 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 3 büyük fay kırıldığı için yeniden kırılma olmaz. 500 yılda bir deprem ürettiği için en az 500 yıl lazım."