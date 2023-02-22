3 bin depremzede Kalyon Konteyner Kent'e yerleşmeye başladı!

Kalyon Holding'in Gaziantep İslahiye'de yapımını tamamladığı 3 bin kişilik Kalyon Konteyner Kent, depremzede vatandaşların kullanımına açıldı.
Kalyon Holding'den yapılan açıklamaya göre, 500 konteynerin bulunduğu ve 10 gün gibi kısa bir sürede kullanıma hazır hale getirilen Kalyon Konteyner Kent, depremzedelerin tüm ihtiyaçlarına karşılık verebilecek şekilde donatıldı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından bölgeye yardım için tüm imkanlarını seferber eden holding, Gaziantep İslahiye'de yapımına 10 gün önce 52 bin metrekarelik alanda başladığı 3 bin kişilik Kalyon Konteyner Kent'i tamamladı.