3 bin depremzede Kalyon Konteyner Kent'e yerleşmeye başladı!

"Depremzede hemşerilerimizin acil temel ihtiyaçları ile barınma sorunlarını çözmek üzere her türlü desteğimizi sürdürüyoruz. İlk etapta Gazianteplilerin barınma ihtiyacını karşılayabilmek için Hasan Kalyoncu Üniversitemizin kapılarını açarak bölgede toplam 3 bine yakın afetzedenin barınma ve gıda ihtiyacını karşıladık. Öte taraftan, konteyner kentlerimiz için de hızlıca çalışmalara başladık ve İslahiye'de 3 bin depremzede vatandaşımızın barınabileceği Kalyon Konteyner Kentimizi hazır hale getirdik. İslahiye, benim ortaokul birinci sınıfı okuduğum yer. Bu anlamda da çok yoğun duygular içerisindeyim. Öte yandan, Hatay'ın ilçeleri Kırıkhan ve Antakya için bağışladığımız 3 bin 500 kişilik konteynerlerin kurulumlarına başladık.

Enkaz kaldırma teçhizatı ve makinelerinden giysi ve ilaç yardımlarına, yakacaktan psikolojik desteğe tüm imkanlarımızla yüzyılın felaketinin neden olduğu yaraların en kısa sürede sarılması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Diğer yandan, bugüne kadar iştiraklerimizle birlikte afet bölgesine tahsis ettiğimiz kaynağın toplam değeri 1 milyar 250 milyon TL'ye ulaştı. Allah'ın izniyle bu zor günleri, birlik ve beraberlikle aşacağız."