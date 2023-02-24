Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 25.02.2023 06:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.02.2023 06:35
    ABONE OL

    Asrın felaketinde sorumlular tek tek hesap veriyor: Depremde yıkılan Rende Sitesi'nin arsa sahibi tutuklandı

    Son dakika haberi! Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerde sorumlular tek tek yakalanıyor. Depremlerde yıkılan Hatay'daki Rende Sitesi'nin arsa sahibi Arif Sami Rende (84) tutuklandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Sorumlular tek tek yakalanıyor!

    Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay'daki Rende Sitesi'nin arsa sahibi Arif Sami Rende (84) tutuklandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen yakalama kararı bulunan Rende'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.

    Kent merkezindeki bir evde gözaltına alınan Arif Sami Rende, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Şüpheli Arif Sami Rende, nöbetçi hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kılıçdaroğlu’ndan yeni siyasi yağmacılık!
    Haberler Haberler Asrın felaketinde sorumlular tek tek hesap veriyor: Depremde yıkılan Rende Sitesi'nin arsa sahibi tutuklandı
        SON DAKİKA