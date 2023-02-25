Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan çadır kente ziyaret: 1300 tır yardım ulaştırıldı

Erbaş, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinde hocalarımız hem çocuklarımıza yönelik eğitimler veriyor, etkinlik yapıyor hem de çadır ile konteyner kentlerde kalan deprem mağduru vatandaşlarımıza manevi destek vermeye gayret ediyor. Sadece manevi hizmet destekleriyle kalmıyoruz, aynı zamanda Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) olarak Anadolu'nun çeşitli yerlerinde hem sıcak yemek ikramı hem kıyafet noktasında şu ana kadar 1300 tır kadar yardımı deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalıştık. Mobil mutfaklarımız, ikram araçlarımız hizmetlere devam ediyor."