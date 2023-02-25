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    • Haberler
    • 25.02.2023 16:33
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    • 25.02.2023 16:33
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    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan çadır kente ziyaret: 1300 tır yardım ulaştırıldı

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, depremlerin merkezi Kahramanmaraş'taki çadır kenti ziyaret etti. Erbaş, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kampüsüne kurulan çadırlarda kalan vatandaşlarla görüştü, çocuklara hediye dağıttı. Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın şu ana kadar 1300 tır kadar yardımı deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırdığını açıkladı.

    AJANSLAR
    Çocukların yüzünü güldüren ziyaret

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, depremin ilk günü Kahramanmaraş'a geldiğini, kentteki manzarayı gördüğünde çok üzüldüğünü söyledi.

    Devletin hızlıca enkaz kaldırma, ihtiyaçların karşılanması ve barınma yerlerinin kurulmasında adımlar attığını anlatan Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak arama kurtarmadan defin işlerine varıncaya kadar bölgede 20 bin kadar hocamızla gayret ettik, çalıştık. Şimdi ise çadır ve konteyner kentlerde etkinlik merkezleri ve çocuk sınıfları açmaya gayret ediyoruz." dedi.

    TDV 1300 TIR YARDIMI ULAŞTIRDI
    Erbaş, konteyner ve çadır kentlerde ihtiyaçları karşılayabilecek kadar sınıf açarak etkinlik yapmak için gayret ettiklerini dile getirdi.

    Erbaş, eğitim verdikleri binlerce personeli manevi destek için deprem bölgesinde görevlendirdiklerini aktardı.

    Erbaş, şunları kaydetti:
    "Deprem bölgesinde hocalarımız hem çocuklarımıza yönelik eğitimler veriyor, etkinlik yapıyor hem de çadır ile konteyner kentlerde kalan deprem mağduru vatandaşlarımıza manevi destek vermeye gayret ediyor. Sadece manevi hizmet destekleriyle kalmıyoruz, aynı zamanda Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) olarak Anadolu'nun çeşitli yerlerinde hem sıcak yemek ikramı hem kıyafet noktasında şu ana kadar 1300 tır kadar yardımı deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalıştık. Mobil mutfaklarımız, ikram araçlarımız hizmetlere devam ediyor."

        Erbaş, defin işlemlerinin neredeyse bittiğini, devletin kısa zamanda yapacağı kalıcı konutlarla vatandaşların yuvalarına döneceğine inandıklarını ifade etti.

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