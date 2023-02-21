Son dakika: MHP Grup Toplantısı! Devlet Bahçeli'den kara propagandaya tepki: İftiralar beyhudedir

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli, "Böylesi afet dönemlerinde heyecan, hüzün ve duygusal taşkınlık akıl ve şuurun önündedir. Hayata tutunma gayreti ve insanları kurtarma çabası olağanüstü bir haldir. İnsan olanın ruhu, canı, acısı, vicdanı vardır. Yalan haber yayan, dedikodu çıkaran siyasi yamyamlığa heves eden kim varsa insanlığı kuşkuludur. Bunlara insan demek, insan olana saygısızlıktır" dedi.

MHP lideri, "Milli felaketlerde ortak aidiyet paydasında uzlaşamayanlar, insani değerlere yabancılaşan mihraklardır. Türkiye devasa bir musibetin tesirindedir. Türkiye'miz doğal afetlerin risklerine her zaman açıktır. Deprem bilimciler tarafından Kahramanmaraş depremi dünya üzerinde karada meydana gelen en büyük depremlerden birisi olarak tanımlanmıştır" diye konuştu.

"BAŞKA SEÇENEK YOK"

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsani ve fiziki kusurlar doğal afetin boyutunu artırmaktadır. Gölcük depremi bir milattır. Bu tarihten önce inşa edilen binalarda zemin etüdü zorunluluğu yoktu. Hazır beton yoktu. Binaların demirlerinin dayanıklılığı azalıyordu. Müteahhitler malzemeden çalmayı alışkanlık haline getirmişti.

Her yıl 300 bin binanın dönüştürülmesi planlanmıştır. Depremler ve diğer afetler yaşanacaktır. Bu yakıcı gerçekten kaçış yoktur. Depreme ve ilgili yönetmelere uygun dayanıklı binalar yapmaktan başka seçenek yoktur. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır. Felaketten çıkardığımız derslerle daha güvenli, daha huzurlu, daha sağlıklı geleceğin temelini atmalıyız. İnsan kaynaklı hataları sıfırlamak zorundayız."

"KAYBEDECEK ZAMANIMIZ YOK"

İstanbul'daki yapılaşmaya dikkat çeken Bahçeli, "Yapı stokunun yüzde 70'nin 1999 öncesi yapıldığı dikkate alındığında bir an önce harekete geçilmelidir. Muhtemel depremlere hazır olmalıyız. Kaybedecek zamanımız yoktur. Cumhur İttifakı olarak biz bu ağır yükü kaldırırız. Bedeli ne olursa olsun Türkiye'mize sahip çıkarız" ifadelerini kullandı.

"Devlet her şeye hakimdir" diyen Bahçeli, "İftiralar beyhudedir" diye konuştu.

Bahçeli, "Bazı çevreler yardımlaşma ve dayanışma ruhundan rahatsız. Bunlar içimize kadar sızmış Bizans devşirmeleridir" ifadelerini kullandı.

6'lı koalisyonun toplantısı ve ardından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirmesine sert sözlerle tepki göstererek, "Yere batsın siyasetiniz. Kahrolsun sizin zillet anlayışınız" dedi.

Muhalefetin seçim tartışmalarına tepki göstererek, "Ne sandıktan kaçarız, ne de demokrasiyi yok sayarız" değerlendirmesinde bulundu.