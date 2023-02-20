Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli deprem bölgesinde!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da.
Başkan Erdoğan'a ziyaretinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.
İKİ LİDER ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYECEK
Depremzedelerle bir araya gelen olan iki lider, asrın felaketi sonrası çalışmaları yerinde inceliyor.
Erdoğan, Hatay'ı ziyaretinin ardından Kahramanmaraş'ta da incelemelerde bulunacak.
BÖLGEDE 19 BİN 436 ARAMA KURTARMA PERSONELİ GÖREV YAPIYOR
AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından 6 bin 212 artçı sarsıntı meydana geldi.
Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'daki can kaybı 41 bin 20 oldu.
Bölgede halen AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerden 19 bin 436 arama kurtarma personeli görev yapıyor.