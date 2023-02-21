Bakan Mahmut Özer: 99 bin 853 öğrencimizin nakil işlemini gerçekleştirdik

Asrın Felaketi'nin ardından yaraların sarılması adına eğitimde önemli adımlar atıldı. Afet bölgesi dışındaki illerde eğitime yeniden başlandı. Bölgede bulunan depremzede çocukların diğer şehirlere nakil işlemleri tamamlandı.
"EVLATLARIMIZ GELECEĞİMİZDİR"
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "10 ilimizdeki öğrencilerimizin diğer illere nakilleri kapsamında 99 bin 853 öğrencimizin nakil işlemini gerçekleştirdik. Evlatlarımız, geleceğimizdir. Her imkân ve koşulda yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.
Bakan Özer dün yaptığı açıklamada, Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eğitim ve öğretime 1 Mart'ta başlanacağını, verilen arayı Gaziantep ve Osmaniye'de 13 Mart'a, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise 27 Mart'a kadar uzattıklarını bildirdi.