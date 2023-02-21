Bakan Mahmut Özer: 99 bin 853 öğrencimizin nakil işlemini gerçekleştirdik

Bakan Özer dün yaptığı açıklamada, Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eğitim ve öğretime 1 Mart'ta başlanacağını, verilen arayı Gaziantep ve Osmaniye'de 13 Mart'a, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise 27 Mart'a kadar uzattıklarını bildirdi.