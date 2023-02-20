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    • Güncel
    • 21.02.2023 00:58
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    • 21.02.2023 01:04
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    Hatay'daki deprem Kahramanmaraş'ta hissedildi! Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli o sırada...

    Hatay'da akşam saatlerinde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki yeni deprem meydana geldi. Birçok çevre ilde hissedilen deprem Kahramanmaraş'ta da etksini gösterdi. Deprem sırasında Kahramanmaraş'taki afet kordinasyon merkezinde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de depremi hissetti. O anlar vatandaşların kameralarına anbean yansıdı.

    Deprem sırasında koordinasyon merkezindeydi

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde 11 şehir büyük yıkım yaşadı. Depremin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay'da akşam saatlerinde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki yeni deprem daha meydana geldi.

    20.00 sularında Defne ilçesinde meydana gelen 6.4 ve 20.07'de Samandağ'daki depremlerde ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti 213 kişi de yaralandı. Depremde ağır hasarlı olan binaların yıkıldığı ifade edildi.



    ERDOĞAN VE BAHÇELİ DEPREM SIRASINDA AFAD KOORDİNASYON MERKEZİNDEYDİ
    Öte yandan deprem anında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş AFAD koordinasyon merkezinde bulunuyordu.



    LİDERLER SÜKUNETİNİ KORUDU
    Deprem sırasında bir toplantıda olan iki lider, sükunetini bozmadı ve sessizce depremin bitmesini bekledi.



        VATANDAŞLAR TEKBİR GETİRDİ
        Toplantı sırasında açık olan kameralara yansıyan görüntülerde, bazı vatandaşların tekbir getirdiği görüldü.

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