Hatay'daki deprem Kahramanmaraş'ta hissedildi! Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli o sırada...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde 11 şehir büyük yıkım yaşadı. Depremin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay'da akşam saatlerinde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki yeni deprem daha meydana geldi.
20.00 sularında Defne ilçesinde meydana gelen 6.4 ve 20.07'de Samandağ'daki depremlerde ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti 213 kişi de yaralandı. Depremde ağır hasarlı olan binaların yıkıldığı ifade edildi.
ERDOĞAN VE BAHÇELİ DEPREM SIRASINDA AFAD KOORDİNASYON MERKEZİNDEYDİ
Öte yandan deprem anında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş AFAD koordinasyon merkezinde bulunuyordu.
LİDERLER SÜKUNETİNİ KORUDU
Deprem sırasında bir toplantıda olan iki lider, sükunetini bozmadı ve sessizce depremin bitmesini bekledi.