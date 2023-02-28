Şubat 2023 Zamlı Mazot ve Gübre desteği İL İL ÖDEME TAKVİMİ! Mazot ve Gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak 2023? e-Devlet sorgulama ekranı!

Ayrıca, bu illerde yer alan 185 bin işletmeye, 2 milyon büyükbaş için hayvan başına 500 lira ve 9 milyon küçükbaş için hayvan başına 50 lira olmak üzere yaklaşık 1,5 milyar lira yem desteği verilecek.

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımlar için 2022-2023 dönemi başvuru süresi, depremden etkilenen illerde 8 Mayıs 2023'e, diğer illerde ise 28 Şubat 2023'e uzatıldı.