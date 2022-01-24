Vatandaşa "yavşak, it sürüsü" ifadeleriyle hakaret eden Habertürk'ün tetikçisi Fatih Altaylı tweet silmekten usanmıyor

"TWEETİ SİLMEK İÇİN TALİMAT MI ALDI?"
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "An itibarıyla Barbaros Bulvarı. Keşke biraz daha tuzlasalar" paylaşımında bulundu. Ancak Altaylı CHP'li İBB aleyhinde olan bu tweeti kısa süre sonra sildi.
Bu hareket "Tweeti silmek için talimat mı aldı?" yorumlarını beraberinde getirirken Altaylı'dan skandal bir çıkış geldi.
ALTAYLI'DAN İĞRENÇ İFADELER
Sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine küfür dolu sözlerle cevap veren Altaylı, "Barbaros bulvarını tuzlasalar dediğin Tweetini niye sildin diye soran yavşak güruhuna yanıtımdır. Biraz ilerde tuzlama yapıldığını görünce sildim. Beni de kendiniz gibi yavşak zannetmeyin. İt sürüsü" dedi.