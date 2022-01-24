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    • Güncel
    • 25.01.2022 01:57
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    • 25.01.2022 02:06
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    Vatandaşa "yavşak, it sürüsü" ifadeleriyle hakaret eden Habertürk'ün tetikçisi Fatih Altaylı tweet silmekten usanmıyor

    Habertürk yazarı Fatih Altaylı, CHP'li İBB ile ilgili attığı tweeti apar topar silmiş sonra da vatandaşlara "yavşak, it sürüsü" ifadelerini kullanarak hakaret etmişti. Altaylı yine şaşırtmadı ve bu sefer de vatandaşa iğrenç ifadeler kullandığı paylaşımını kaldırdı. Bu durum, Fatih Altaylı'nın tetikçiliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

    takvim.com.tr
    Tetikçi Altaylı tweet silmekten usanmıyor

    İstanbul'daki yoğun kar yağışı trafiği felç ederken CHP'li İBB yönetimi karla mücadelede yetersiz kaldı. Birçok sürücü buz pistine dönen yollarda zor anlar yaşadı.



    "TWEETİ SİLMEK İÇİN TALİMAT MI ALDI?"
    Habertürk yazarı Fatih Altaylı, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "An itibarıyla Barbaros Bulvarı. Keşke biraz daha tuzlasalar" paylaşımında bulundu. Ancak Altaylı CHP'li İBB aleyhinde olan bu tweeti kısa süre sonra sildi.

    Bu hareket "Tweeti silmek için talimat mı aldı?" yorumlarını beraberinde getirirken Altaylı'dan skandal bir çıkış geldi.



    ALTAYLI'DAN İĞRENÇ İFADELER
    Sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine küfür dolu sözlerle cevap veren Altaylı, "Barbaros bulvarını tuzlasalar dediğin Tweetini niye sildin diye soran yavşak güruhuna yanıtımdır. Biraz ilerde tuzlama yapıldığını görünce sildim. Beni de kendiniz gibi yavşak zannetmeyin. İt sürüsü" dedi.



        YOKSA TUZLANMAMIŞ BAŞKA BİR YER Mİ GÖRDÜ?
        Tüm bu gelişmeler yaşanırken Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bu kez de iğrenç ifadeler kullanıp vatandaşa hakaret ettiği tweeti sildi.

        Altaylı'nın bir kez daha tweet silmesi üzerine "Yoksa az daha ileride tuzlanmamış başka bir yer daha mı gördün" yorumları yapıldı.



        TETİKÇİLİĞİ BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNDE
        Önce tweet atılıp sonra da apar topar bu paylaşımların kaldırdığı trajik kısır döngü Fatih Altaylı'nın tetikçiliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
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        Tetikçi Altaylı tweet silmekten usanmıyor
        Haberler Güncel Vatandaşa "yavşak, it sürüsü" ifadeleriyle hakaret eden Habertürk'ün tetikçisi Fatih Altaylı tweet silmekten usanmıyor
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