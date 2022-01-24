Vatandaşa "yavşak, it sürüsü" ifadeleriyle hakaret eden Habertürk'ün tetikçisi Fatih Altaylı tweet silmekten usanmıyor





YOKSA TUZLANMAMIŞ BAŞKA BİR YER Mİ GÖRDÜ?

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bu kez de iğrenç ifadeler kullanıp vatandaşa hakaret ettiği tweeti sildi.



Altaylı'nın bir kez daha tweet silmesi üzerine "Yoksa az daha ileride tuzlanmamış başka bir yer daha mı gördün" yorumları yapıldı.