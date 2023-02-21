Depremin ardından Suriyeliler evlerine dönüyor! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 20 bini geçtiğini takip ediyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem felaketinin ardından Türkiye'ye Suriye'den sığınmacı akını olduğu iddialarının gerçek dışı olduğunu belirterek, "Tek yönlü olarak Türkiye'den Suriye'ye doğru evlerine ve topraklarına dönen Suriyeli vatandaşlar var. Şu anda bu rakamın 20 bini geçtiğini takip ediyoruz" dedi.
HATAY'DA 6.4'LÜK DEPREM!
Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile dün Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşen 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından kent merkezinde incelemelerde bulundu. Akar, AFAD Koordinasyon Merkezi ve Türk Silahlı Kuvvetleri İrtibat Bürosu'nda inceleme yaparak bilgi aldı.
Açıklamada bulunan Akar, dünkü depreme AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yakalandığının hatırlatılması üzerine, "Sarsıntıyı ciddi bir şekilde yaşadık. Her akşam AFAD Koordinasyon Merkezi'nde çalışmaların koordine edildiği, ihtiyaçların belirlendiği bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Toplantı için hazırlıklarımızı sürdürürken çok şiddetli sarsıntı oldu.
Uygun bir şekilde alanı boşalttık ve Mobil Koordinasyon Merkezi'ne geçerek toplantıya devam ettik.