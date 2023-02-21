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    • Haberler
    • 21.02.2023 13:45
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    • 21.02.2023 14:09
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    Depremin ardından Suriyeliler evlerine dönüyor! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 20 bini geçtiğini takip ediyoruz

    Kahmaranmaraş'ta meydana gelen çifte depremin ardından sosyal medya üzerinden dolaşıma sokulan yalanlardan biri de "Suriye'den Türkiye'ye yönelik kitlesel göç başladı" şeklindeydi. İddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu belirten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriyelilerin yıkılan evleri ve depremden etkilenen yakınlarının yanında olmak istemeleri nedeniyle dönüşe başladığını ve rakamın 20 bine ulaştığını söyledi.

    AJANSLAR
    Suriyeliler evlerine dönüyor! İşte son rakam

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem felaketinin ardından Türkiye'ye Suriye'den sığınmacı akını olduğu iddialarının gerçek dışı olduğunu belirterek, "Tek yönlü olarak Türkiye'den Suriye'ye doğru evlerine ve topraklarına dönen Suriyeli vatandaşlar var. Şu anda bu rakamın 20 bini geçtiğini takip ediyoruz" dedi.

    HATAY'DA 6.4'LÜK DEPREM!
    Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile dün Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşen 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından kent merkezinde incelemelerde bulundu. Akar, AFAD Koordinasyon Merkezi ve Türk Silahlı Kuvvetleri İrtibat Bürosu'nda inceleme yaparak bilgi aldı.

    Açıklamada bulunan Akar, dünkü depreme AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yakalandığının hatırlatılması üzerine, "Sarsıntıyı ciddi bir şekilde yaşadık. Her akşam AFAD Koordinasyon Merkezi'nde çalışmaların koordine edildiği, ihtiyaçların belirlendiği bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Toplantı için hazırlıklarımızı sürdürürken çok şiddetli sarsıntı oldu.

    Uygun bir şekilde alanı boşalttık ve Mobil Koordinasyon Merkezi'ne geçerek toplantıya devam ettik.

        SIKINTININ BÜYÜMESİNİ ÖNLEDİLER
        Bütün ilgili valilerimiz, yetkililer süratle duruma vaziyet ettiler. İlk andan itibaren gerekli raporları aldılar ve arama kurtarma timleri başta olmak üzere her türlü desteği sağlamaya başladılar. Yapılması gerekenleri yaparak sıkıntının büyümesini önlediler"         diye konuştu.

        "TSK VATANDAŞIMIZIN YANINDA"
        Akar, Hatay merkezli dünkü deprem ve sonrasındaki artçıların ardından bölgede özellikle Mehmetçik olarak yeni bir kuvvete ihtiyaç olup olmadığı sorusunu cevapladı.

        Akar, "Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından hemen gerekli koordinasyon yapıldı, AFAD koordinatörlüğünde valililerimizin ihtiyaç ve isteklerini bildirmesine bağlı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ilk andan itibaren vatandaşımızın yanına koştu.

            Şu anda da bütün durumu yakından takip etmekteyiz. Anlık olarak bilgi alışverişi ve gerekli koordinasyon yapılıyor.

            TÜM İMKANALR SEFERBER EDİLMİŞ DURUMDA
            İş makineleri, arama kurma timleri, güvenlik, lojistik imkanları seferber edilmiş durumda. Bunların tamamına yakını bölgeye konuşlandı. Çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımızla beraber, onlarla omuz omuza devlet ve millet birlikteliğinin çok güzel örneklerini görüyoruz"             yanıtını verdi.

            "VATANDAŞLARIMIZ TARAFINDAN GÖRÜLÜYOR"
            Akar, TSK'nın kışladan geç çıkarıldığı iddialarına ilişkin, "Böyle bir şey söz konusu değil. Gerekli açıklamaları yaptık. Bazıları görmemekte, anlamamakta ısrar ediyor. İlk andan itibaren Mehmetçik milleti ve vatandaşı ile beraber oldu, olmaya devam ediyor. Yapılanlar da vatandaşlarımız tarafından görülüyor" dedi.

                "SURİYE'YE DÖNÜŞ VAR"
                Akar, depremin ardından Suriyeli sığınmacıların Türkiye'ye akın halinde giriş yaptığı iddiasıyla ilgili ise, "Bu kesinlikle doğru değil. Hudutta yaptığımız incelemelerde, askeri ve sivil erkanla yaptığımız görüşmelerde, sınır hattımızdaki askeri birliklerimizde yaptığımız denetlemelerde ve hudut kapılarında yaptığımız görüşmelerde yoğun bir şekilde konuyu görüştük. Kesinlikle bu iddialar gerçek dışı.

                Türkiye'de yaşayan Suriyeli vatandaşlar evlerini ve yakınlarını kaybetmeleri nedeniyle kendi topraklarına dönüyor. Tek yönlü olarak Türkiye'den Suriye'ye doğru evlerine ve topraklarına dönen Suriyeli vatandaşlar var. Şu anda bu rakamın 20 bini geçtiğini takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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                Haberler Haberler Depremin ardından Suriyeliler evlerine dönüyor! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 20 bini geçtiğini takip ediyoruz
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