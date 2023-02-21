Depremin ardından Suriyeliler evlerine dönüyor! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 20 bini geçtiğini takip ediyoruz

"VATANDAŞLARIMIZ TARAFINDAN GÖRÜLÜYOR"

Akar, TSK'nın kışladan geç çıkarıldığı iddialarına ilişkin, "Böyle bir şey söz konusu değil. Gerekli açıklamaları yaptık. Bazıları görmemekte, anlamamakta ısrar ediyor. İlk andan itibaren Mehmetçik milleti ve vatandaşı ile beraber oldu, olmaya devam ediyor. Yapılanlar da vatandaşlarımız tarafından görülüyor" dedi.