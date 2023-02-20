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    • 20.02.2023 22:57
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    • 20.02.2023 23:23
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantı sırasında depreme yakalandı

    Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde ve kısa bir süre sonra da Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da meydana gelen iki depreme AFAD Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirdikleri toplantı sırasında yakalandı. Öte yandan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayında depreme yakalandı. Deprem nedeniyle panikleyen Özdağ'ın birçok kez besmele çekti.

    Toplantı sırasında depreme yakalandılar

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay merkezli iki depreme AFAD Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirdikleri toplantı sırasında yakalandı.


    Bina dışına çıkan Bakan Akar ve Bakan Koca, depremin ardından kentteki son durumu değerlendirmek üzere Mobil Koordinasyon Merkezi'ne geçti.



    Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde ve kısa bir süre sonra da Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Milli Savunma Bakanı Akar, Sağlık Bakanı Koca ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, depremlere Hatay AFAD Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirdikleri toplantı sırasında yakalandı.



    Depremin ardından Bakan Akar ve Bakan Koca bahçeye çıktı. Bir süre burada genel bilgi alan Milli Savunma Bakanı Akar ve Sağlık Bakanı Koca, daha sonra Mobil Koordinasyon Merkezi'ne geçti. İki bakan başkanlığındaki toplantıda depremlerin ardından merkez ve ilçelerdeki son duruma ilişkin değerlendirme yapılıyor. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Hatay Valisi Rahmi Doğan ile diğer yetkililer de katılıyor.

    ÜMİT ÖZDAĞ HATAY DEPREMİNE CANLI YAYINDA YAKALANDI: "BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM"
    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayında depreme yakalandı.



        PANİĞİ BESMELE İLE ATTI

        Deprem nedeniyle panikleyen Özdağ'ın birçok kez besmele çektiği görüldü.



        Savaş'ın bulunduğu binadan süratle çıktığı görüldü.

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