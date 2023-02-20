Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantı sırasında depreme yakalandı





Depremin ardından Bakan Akar ve Bakan Koca bahçeye çıktı. Bir süre burada genel bilgi alan Milli Savunma Bakanı Akar ve Sağlık Bakanı Koca, daha sonra Mobil Koordinasyon Merkezi'ne geçti. İki bakan başkanlığındaki toplantıda depremlerin ardından merkez ve ilçelerdeki son duruma ilişkin değerlendirme yapılıyor. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Hatay Valisi Rahmi Doğan ile diğer yetkililer de katılıyor.



ÜMİT ÖZDAĞ HATAY DEPREMİNE CANLI YAYINDA YAKALANDI: "BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayında depreme yakalandı.