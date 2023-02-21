Hasarlı binadan eşyasını çıkaracak afetzedeler için el kitabı! Yıkık binalara girmeye izin yok

Deprem bölgelerinde "yıkık", "acil yıktırılacak" ve "ağır hasarlı" yapılardaki eşyaların tahliyelerine yönelik esaslar belirlendi.

Kontrollü tahliye yapılacak binalara da nasıl girileceği ve nelerin alınabileceği anlatıldı.

Ayrıca tahliyelerin valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda, kolluk kuvvetleri gözetimde yapılacağının da altı çizildi.