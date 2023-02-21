Hasarlı binadan eşyasını çıkaracak afetzedeler için el kitabı! Yıkık binalara girmeye izin yok

Deprem bölgelerinde "yıkık", "acil yıktırılacak" ve "ağır hasarlı" yapılardaki eşyaların tahliyelerine yönelik esaslar belirlendi.
Kontrollü tahliye yapılacak binalara da nasıl girileceği ve nelerin alınabileceği anlatıldı.
Ayrıca tahliyelerin valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda, kolluk kuvvetleri gözetimde yapılacağının da altı çizildi.
11 MADDEDE İZLENECEK YOL
- Afet gören alanlarda yıkık ve acil yıktırılacak yapı niteliğinde olduğu belirlenen yapılara kısa süreliğine de olsa girilmesi ve eşya alınması kesinlikle yasaktır.
- Ağır hasarlı tüm yapılara giriş izni ve eşya alımı konusu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca görevlendirilen uzmanların raporu doğrultusunda değerlendirilecek.