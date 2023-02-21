YKS ertelendi mi, ne zaman yapılacak 2023? Üniversite sınavı başvuruları ne zaman alınacak? 2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ!

YKS SINAVI NASIL YAPILACAK?

Üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavları AYT- TYT ve YDT olmak üzere üç oturumda düzenlenir.

Başvuru işlemleri her oturum için ayrı ayrı alınmaktadır. Sınava katılacak oturumları belirleyen adaylar sınav ücretini yatırarak sınava başvuru yapabilirler. Sınav ücretleri yayınlanan kılavuz ile belli olacak.

Üç oturumda düzenlenen sınavlarda TYT 165 dakika, AYT 180 dakika ve son oturum olan YDT sınavı 120 dakika sürmektedir.