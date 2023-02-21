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    • Haberler
    • 21.02.2023 13:27
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    • 21.02.2023 13:27
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    YKS ertelendi mi, ne zaman yapılacak 2023? Üniversite sınavı başvuruları ne zaman alınacak? 2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ!

    Meydana gelen depremler nedeniyle sınavlarda değişiklik olup olmayağı merak ediliyor. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, YKS'de ikinci dönem konularının yer almayacağını bildirmişti. Peki, YKS ertelendi mi, ne zaman yapılacak 2023? Üniversite sınavı başvuruları ne zaman alınacak? 2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ!

    YKS ertelendi mi, ne zaman yapılacak 2023? Üniversite sınavı başvuruları ne zaman alınacak? 2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ!

    Ülkemizde yaşanan depremlerin ardından eğitim alanında yeni kararlar alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda YKS sınavı için aramalar hız kazandı. Peki, YKS ertelendi mi, ne zaman yapılacak 2023? Üniversite sınavı başvuruları ne zaman alınacak? 2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ!

    YKS 2. DÖNEM KONULARI OLMAYACAK!

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır'' açıklamasında bulundu.

    BAKAN ÖZER'DEN YKS AÇIKLAMASI

    Bakan Özer son açıklamasında YKS ile ilgili şunları söyledi:

    "Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız.

    Mümkün olduğu kadar çocuklarımızın bu travmayı atlatabilmeleri için koşullar oluşturuyoruz"

    YKS SINAV TARİHİ İLK TAKVİMDE NASILDI?

    ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 sınav takviminde üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sınavının 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenleneceği belirtilmişti.

    Başvuruların ise 9 Şubat - 6 Mart 2023 tarihleri arasında alınacağı bildirilmişti. Ancak daha sonra 2023 YKS takvimi seçim dönemine denk gelmesi nedeniyle geri çekilmişti.

        YKS 2023 NE ZAMAN?

        ÖSYM henüz 2023 YKS sınav ve başvuru tarihleri bilgisini de içeren güncel sınav takvimini yayınlamadı.

        ÖSYM'den yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." denildi.

        YKS başvurularının 1-2 hafta içinde başlaması bekleniyor. 2023 YKS başvuru ve sınav tarihi hakkında bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

        YKS SINAVI ERTELENECEK Mİ?

        2023 YKS sınavının ertelenmesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. YKS'nin ertelenmesi ile ilgili bir karar alındığında haberimizde mutlaka yer verilecektir.

        YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVINA (YKS) KİMLER BAŞVURABİLİR?

        Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.

        YKS SINAVI NASIL YAPILACAK?

        Üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavları AYT- TYT ve YDT olmak üzere üç oturumda düzenlenir.

        Başvuru işlemleri her oturum için ayrı ayrı alınmaktadır. Sınava katılacak oturumları belirleyen adaylar sınav ücretini yatırarak sınava başvuru yapabilirler. Sınav ücretleri yayınlanan kılavuz ile belli olacak.

        Üç oturumda düzenlenen sınavlarda TYT 165 dakika, AYT 180 dakika ve son oturum olan YDT sınavı 120 dakika sürmektedir.
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        Haberler Haberler YKS ertelendi mi, ne zaman yapılacak 2023? Üniversite sınavı başvuruları ne zaman alınacak? 2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ!
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