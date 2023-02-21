Ülkemizde yaşanan depremlerin ardından eğitim alanında yeni kararlar alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda YKS sınavı için aramalar hız kazandı. Peki, YKS ertelendi mi, ne zaman yapılacak 2023? Üniversite sınavı başvuruları ne zaman alınacak? 2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ!
YKS 2. DÖNEM KONULARI OLMAYACAK!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır'' açıklamasında bulundu.
BAKAN ÖZER'DEN YKS AÇIKLAMASI
Bakan Özer son açıklamasında YKS ile ilgili şunları söyledi:
"Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız.
Mümkün olduğu kadar çocuklarımızın bu travmayı atlatabilmeleri için koşullar oluşturuyoruz"
YKS SINAV TARİHİ İLK TAKVİMDE NASILDI?
ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 sınav takviminde üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sınavının 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenleneceği belirtilmişti.
Başvuruların ise 9 Şubat - 6 Mart 2023 tarihleri arasında alınacağı bildirilmişti. Ancak daha sonra 2023 YKS takvimi seçim dönemine denk gelmesi nedeniyle geri çekilmişti.