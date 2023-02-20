Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 'asker kışladan geç çıkarıldı' iddialarına sert tepki!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başkanlığında TSK komuta kademesi ile Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve deprem bölgesindeki birliklerin komutanlarının katılımı ile video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.
Bakan Akar'ın beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile depremin hemen ardından geldiği ve Mehmetçiğin bölgedeki nöbet, devriye, arama kurtarma ile yaşam destek faaliyetlerini ilk günden itibaren yerinde takip ettiği Hatay'ın Serinyol ilçesindeki 8. Komando Tugay Komutanlığından katıldığı toplantıya, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan karargahlarının harekat merkezlerinde depremin hemen ardından oluşturulan Afet Acil Durum Kriz Merkezlerinden, Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu ise Bakanlığın Afet Acil Durum Kriz Merkezinden katıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Depremin ardından Mehmetçiğin kışlalardan geç çıkarıldığına" ilişkin söylemlere tepki göstererek, "Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları askeriyle, siviliyle, işçisiyle, teknik personeli ile ilk andan itibaren seferber olmuş, milletinin yanına koşmuştur. Resmi kayıtlar ve bunlar arasında ordumuzun tarihçesi olan ceridelerdeki gerçekler var. Gerçekleri yansıtmayan bu yanlı iddialar iyi niyetle izah edilemez" ifadelerini kullandı.
Akar başkanlığında TSK komuta kademesi ile Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve deprem bölgesindeki birliklerin komutanlarının katılımı ile video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.
Bakan Akar'ın beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile depremin hemen ardından geldiği ve Mehmetçiğin bölgedeki nöbet, devriye, arama kurtarma ile yaşam destek faaliyetlerini ilk günden itibaren yerinde takip ettiği Hatay'ın Serinyol ilçesindeki 8. Komando Tugay Komutanlığından katıldığı toplantıya, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan karargahlarının harekat merkezlerinde depremin hemen ardından oluşturulan Afet Acil Durum Kriz Merkezlerinden, Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu ise Bakanlığın Afet Acil Durum Kriz Merkezinden katıldı.
Deprem bölgesindeki birliklerin komutanlarının da katıldığı toplantıya, depremin hemen ardından geldiği ve Mehmetçiğin bölgedeki nöbet, devriye, arama kurtarma ile yaşam destek faaliyetlerini ilk günden itibaren yerinde takip ettiği Hatay'ın Serinyol ilçesindeki 8. Komando Tugay Komutanlığından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Güler ile katılan Akar, sahadaki son durum ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı, talimat verdi.