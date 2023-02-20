Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 'asker kışladan geç çıkarıldı' iddialarına sert tepki!

MSB: MEHMETÇİK İLE DEPREMZEDE ÇOCUKLAR AYNI SOFRADA

Türkiye'nin asrın felaketi ile karşı karşıya olduğunu belirten Akar, tüm millete baş sağlığı, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin depremin hemen ardından harekete geçtiğini vurgulayan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ilk andan itibaren bu acıyı hafifletmek ve vatandaşımıza yardım etmek için her türlü çabayı gösteriyoruz. Mehmetçik terörle mücadele ve hudut güvenliğinde olduğu gibi ilk andan itibaren depremle mücadelede de yapılması gereken ne varsa yaptı ve yapmaya devam ediyor" diye konuştu.

MEHMETÇİK YARDIMLARIN SEVKİYATI İÇİN GECE GÜNDÜZ GÖREV YAPIYOR

Tüm bu çalışmaların yanı sıra terörle mücadele, hudut güvenliği, semalarda, denizlerde hak alaka menfaatlerin korunması için gerçekleştirilen faaliyetlerin aynı kararlılıkla sürdüğüne dikkati çeken Akar, şunları söyledi:

"Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ilk deprem saat 04.17'de gerçekleşti. Milli Savunma Bakanlığının yanı sıra Genelkurmay, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin harekat merkezleri süratle yapılması gerekenleri yaparak saat 04.30'da birliklerden rapor istedi. Aynı saatte Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığına 'hazır ol' emri verildi.

Saat 04.50'de 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak görevinin başındaydı ve birliklerden durum raporu almaya başladı. Saat 05.00'te Bakanlığımız bünyesinde Afet Acil Durum Kriz Merkezi teşkil edildi. Eş zamanlı olarak kriz merkezleri Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıklarında da çalışmaya başladı."