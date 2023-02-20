Asrın felaketi sonrası 71 ilde öğrenciler ders başı yaptı! Deprem bölgesinde okullar ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." açıklamasında bulundu. Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını bildirdi.
ADIYAMAN, MALATYA, KAHRAMANMARAŞ VE HATAY'DA EĞİTİM NE ZAMAN BAŞALAYACAK? | VİDEO İZLE
27 MART'A UZATILDI
Milli Eğitim Bakanı Özer, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim öğretime verilen aranın 27 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi.
SAĞLAM RAPORU YOKSA EĞİTİM BAŞLAMAYACAK
Bakan Özer, deprem nedeniyle eğitime ara verilen illerde sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim öğretimi başlatmayacaklarını açıkladı.
ÖĞRENCİLER DERS BAŞI YAPTI
2022-2023 eğitim öğretim yılının, 12 Eylül 2022'de başlayan ve 20 Ocak'ta sona eren birinci döneminin ardından okullar 6 Şubat'ta açılacaktı. Ancak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan ve bölgedeki pek çok ili etkileyen depremler ve iklim şartları nedeniyle yarıyıl tatilinin ardından eğitim-öğretim faaliyetlerine 20 Şubat'a kadar ara verilmişti.
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından deprem bölgesi dışındaki 71 ilde okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler ders başı yaptı.