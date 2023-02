Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD Dışişleri Bakanı Blinken'i kabulünde flaş açıklamalar

"ABD YÖNETİMİ TALEBİMİZE GÜÇLÜ DESTEK VERİYOR"

Askeri ilişkilerimiz stratejik ortaklığımızın önemli boyutlarından biri. Ancak tek taraflı yaptırımlar nedeniyle savunma sanayiinde işbirliğinde zorluklarla karşılaşıyoruz. Artık bunların aşılması gerekiyor. Yaptırımların da en kısa sürede kaldırılmasını bekliyoruz. F-16 talebimiz ile ilgili son durumu bugün toplantıda ele aldık. ABD yönetimi talebimize güçlü destek veriyor.

Bu konuda kongreye resmi bildirimin bir an önce yapılmasını arzu ediyoruz. Bu sürecin de süratle tamamlanması her iki tarafında yararınadır. Kongrede her zaman zorluklar çıkabiliyor. Bazı çevrelerce bu sürecin kongrede geciktirilmemesi ya da engellenmesi gerekiyor. Kongrenin de engelleyici değil destekleyici bir rol üstlenmesini bekliyoruz. Talebimizin karşılanması ikili ilişkilerimiz açısından da önemli fakat NATO'nun da savunma kabiliyetleri açısından son derece önemli. Kongre ile diyaloğunda ABD yönetimi de bunu açık net şekilde söylüyor.

Terörle mücadele her zaman ortak gündemimiz. Öncelikli gündem maddelerinden bir tanesidir. PKK/YPG'ye verilen desteğe ve FETÖ'nün mevcudiyetine son verilmesi hususundaki beklentilerimizi her zaman olduğu gibi bugün de vurguladık ve ABD tarafı bunu biliyor. Bazı konsolosluk meseleleri de bugünkü toplantımızda ele aldık. Özellikle vize süreçleri, vatandaşlarımızın vize başvuru süreçlerinde ciddi bir gecikme var. Bir ara hızlanma olmuştu fakat yine 6 aya kadar bekleme süreleri var. Bunların hızlandırılması konusundaki talebimizi bugün ilettik.

Güvenlik duyuruları konusunda özellikle duyurulardan önce kendi aramızda daha iyi bir işgüdümü ve işbirliğinin olması gerektiğini vurguladık. Görüşmemizde ikili ilişkilerimizin yanı sıra uluslararası ve bölgesel konuları da değerlendirme imkanımız oldu. Güney Kafkasya gündemimizdeydi. Son zamanlarda hem benim hem de Antony'nin hem Azerbaycan hem de Ermenistan tarafı ile temasları oldu. Amacımız Güney Kafkasya'da kalıcı bir istikrarın barışın tesis edilmesi. Bu doğrultuda çaba sarfetmeye devam edeceğiz.