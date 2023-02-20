Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD Dışişleri Bakanı Blinken'i kabulünde flaş açıklamalar

NATO'nun genişlemisini de her zaman olduğu gibi değerlendirdik. Türkiye olarak iki aday ülkeden beklentilerimizi değerlendirdik. Önümüzdeki süreçte daimi komitenin toplantısı daha önce ara vermiştik. NATO'da Brüksel'de gerçekleşecek. Arkadaşlarımız orada hangi adımların atılıp atılmadığını muhatapları ile açıkça şeffaf bir şekilde değerlendirme imkanı olacak.

İsrail-Filistin meselesini de değerlendirdik. Son zamanlarda atılan adımlardan endişe duyuyoruz. Özellikle illegal yerleşim ve Filistin topraklarını işgal çabaları ya da adımları sona erdirilmelidir. ABD'nin bu doğrultudaki açıklamalarını son derece doğru buluyoruz.

Suriye konusunu da değerlendirdik. Depremden sonra Suriye halkına yapılacak ABD'nin de yardımları var. Diğer Suriye'de genel anlamdaki durumu da kısaca değerlendirme imkanımız oldu.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

F-16'larla ilgili beklentimizi açıkça söyledim. Yönetimin iradesi var. Kongrede bazı senatörlerin yazdığı mektuptan da haberdarız. Biz bir taraftan heyetlerimiz ile birlikte Kongre üzerinde de çalışmamızı sürdürüyoruz. Aynı şekilde ABD yönetimi de kararlı bir şekilde duruş sergiler ve Kongre üzerinde birlikte çaba sarf edersek bunu aşabileceğimizi düşünüyorum. İki birbirinden bağımsız iki konunun yani özellikle iki ülkenin NATO üyeliğinin F-16 alımına şart koşulması doğru olmaz, adaletli de olmaz. İkisi farklı konu ikisinin de şartları var kendi temelinde devam eden müzakereler var. Mutabakat zaptı var. Dolayısıyla ikisini birbirine şart koşmak doğru bir yaklaşım olmaz. Ya da şartlara bağlanarak bizim F-16 almamız da zaten mümkün olmaz. Elimizin kolumuzun bağlanmaması lazım. Bu konuda ortak duruş sergilemek Türkiye ve ABD yönetimi olarak bence kritik öneme haizdir.

"ÖDEDİĞİMİZ PARANIN GERİ ÖDENMESİNİ BEKLEMEK EN DOĞAL HAKKIMIZ"

F-35 konusunda biz F-35 programının ortağıydık. Katsa yaptırımları sebebiyle Türkiye F-35 programından çıkarıldı. Bu tek taraflı bir karardı bizim kararımız değildi. Dolayısıyla ödediğimiz 1,4 milyar dolarlık bir rakam var. Türkiye bu programda olmadığına göre ödediğimiz paranın da geri ödenmesini beklemek en doğal hakkımız. Bu konuda da müzakereler devam ediyor. Özellikle Antony ile 18 Ocak'ta görüşürken uzmanlarımız da F-35 konusunda aynı gün görüşmeler gerçekleştirdi. Bir an önce bunun neticeye ulaşmasında fayda var.



İSVEÇ'TE TERÖR PROPAGANDASI

3'lü mutabakatta kimin hangi adımı atacağı belirtildi. İsveç'te PKK yandaşlarının terör propagandası sürüyor.

ABD'NİN PKK/YPG TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEĞİ

Terör örgütüyle iş birliği yapmak ölümcül hata. Terörün her türlüsüne karşı birlikte hareket etmeliyiz.