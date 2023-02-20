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    ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'de: Deprem bölgelerini inceledi

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye’ye geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte depremin etkilediği bölgeleri inceledi.

    Blinken geldi
    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, asrın felaketinin ardından Türkiye'ye geldi.

    Dün, Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'na indi. Daha sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Hatay'a geçti. İki Bakan, depremden etkilenen bölgeleri birlikte inceledi. Heyette, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de yer aldığı belirtildi.

    Blinken, "STK'larımız ve ortaklarımız aracılığıyla Türkiye halkının ve Suriye halkının yanındayız. Şu an itibarıyla ABD 185 milyon dolarlık yardımda bulundu ama daha neler yapabileceğimizi göreceğiz" dedi.
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    Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'de: Deprem bölgelerini inceledi
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