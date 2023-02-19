BAE 118 uçakla yardım malzemesi gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri haber ajansı WAM, Türkiye'ye 42, Suriye'ye 76 sefer olmak üzere toplam 118 uçakla, gıda, tıbbi malzeme ve çadırlardan oluşan 3 bin 375 ton malzeme ulaştırıldığını kaydetti.

'YİĞİT SÜVARİ 2' OPERASYONU

Yardımlar BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek olmak için başlatılan "Yiğit Süvari 2" operasyonu kapsamında gönderiliyor.