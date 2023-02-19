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    • Haberler
    • 20.02.2023 06:25
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    • 20.02.2023 06:25
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    BAE 118 uçakla yardım malzemesi gönderdi

    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için toplanan yardımları ulaştıran uçak sayısının 118'e ulaştığını duyurdu. Suudi Arabistan'da açılan "Sahem Platform" adlı kampanya kapsamında yaklaşık 111 milyon dolar bağış toplandı.

    AJANSLAR
    118 uçakla yardım gönderdiler

    Birleşik Arap Emirlikleri haber ajansı WAM, Türkiye'ye 42, Suriye'ye 76 sefer olmak üzere toplam 118 uçakla, gıda, tıbbi malzeme ve çadırlardan oluşan 3 bin 375 ton malzeme ulaştırıldığını kaydetti.

    'YİĞİT SÜVARİ 2' OPERASYONU
    Yardımlar BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek olmak için başlatılan "Yiğit Süvari 2" operasyonu kapsamında gönderiliyor.

    111 MİLYON DOLAR BAĞIŞ TOPLANDI
    Öte yandan Suudi Arabistan'da Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için açılan resmi "Sahem Platform" adlı kampanyaya 1 milyon 711 bin kişinin katkısıyla yaklaşık 111 milyon dolar bağış toplandığı ve yardım kampanyasının devam ettiği belirtildi.

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