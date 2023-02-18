Depremi fırsat bilen hırsızları havadan denetim yapan İHA'lar yakaladı!

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından bölgede hırsızlık olayları gökyüzündeki İHA'lar tarafından adım adım takip ediliyor.
HIRSIZLARI İHA'LAR YAKALADI! VİDEO İZLE
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremi fırsat bilerek evlerde hırsızlık yapan iki şüpheli İHA'larla yapılan denetimlere yakalandı.
İHA'LAR HIRSIZLARI HAVADAN TESPİT ETTİ
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden en çok etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremi fırsat bilip evlere giren 2 şüpheli, Emniyet Genel Müdürlüğü İHA'ları ile yapılan denetimler esnasında tespit edildi.