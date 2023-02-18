Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 19.02.2023 00:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.02.2023 00:29
    ABONE OL

    Depremi fırsat bilen hırsızları havadan denetim yapan İHA'lar yakaladı!

    Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden ardından bölgede hırsızlık olayları gökyüzündeki İHA'lar tarafından adım adım takip ediliyor. Gaziantep’in İslahiye ilçesinde depremi fırsat bilerek evlerde hırsızlık yapan iki şüpheli İHA’larla yapılan denetimlere yakalandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Hırsızları İHA’lar yakaladı!

    Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından bölgede hırsızlık olayları gökyüzündeki İHA'lar tarafından adım adım takip ediliyor.

    HIRSIZLARI İHA'LAR YAKALADI! VİDEO İZLE

    Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremi fırsat bilerek evlerde hırsızlık yapan iki şüpheli İHA'larla yapılan denetimlere yakalandı.



    İHA'LAR HIRSIZLARI HAVADAN TESPİT ETTİ


    Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden en çok etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremi fırsat bilip evlere giren 2 şüpheli, Emniyet Genel Müdürlüğü İHA'ları ile yapılan denetimler esnasında tespit edildi.

        İslahiye ilçesi Barazi Caddesi'nde ikametlerden hırsızlık yapmaya çalışan ve İHA'ların belirlediği şüpheliler, bölgede görevli ekiplerce suçüstü yakalandı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sosyal medyada BABALA TV internette Ekşi Sözlük!
        Haberler Haberler Depremi fırsat bilen hırsızları havadan denetim yapan İHA'lar yakaladı!
            SON DAKİKA