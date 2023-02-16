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    • Haberler
    • 16.02.2023 23:58
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    • 16.02.2023 23:58
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    Enkazdan kurtarılan Fatma bebek, Şanlıurfa'daki amcasına teslim edildi

    Kahramanmaraş'ta komşuları tarafından bulunan ve tedavisi için Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara'ya götürülen bebek, amcasına teslim edildi. Türkiye tarafından üzerine yazılan "Enkaz bebek" notuyla tanınan minik Fatma, Şanlıurfa'ya getirildi.

    AJANSLAR
    Enkaz bebek amcasına teslim edildi

    Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde yaşayan bir ailenin tek çocuğu olan Fatma bebek, depremin ardından komşuları tarafından enkazdan sağ çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

    AİLESİNE ULAŞILAMADI
    Annesi Nadya ve babası Ahmet'e ulaşılamayan bebek, kendisi gibi ailelerine ulaşılamayarak devlet korumasına alınan 15 bebekle Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Kahramanmaraş'tan Ankara'ya götürüldü.

    ANKARA'YA GETİRİLDİ
    Bebek, kendisini sağlık görevlilerine teslim eden komşunun ismi ve kimliğinin tespitini kolaylaştıracak bazı bilgilerle beraber "Enkaz bebek" yazılı notla Ankara'ya getirildi.

    Bebek, gerekli incelemelerin ardından amcası Muhammed Abid tarafından teslim alınarak Şanlıurfa'ya getirildi.

        "BİZ BAKACAĞIZ"
        Fatma bebeğin amcası Muhammed Abid, "Elhamdülillah, depremin enkazı altından 2 gün sonra kurtuldu. Kurtulduktan 10 gün sonra izine ulaştık. Ben de gerekli evraklar vardı onları gösterdikten sonra bebeği aldım. Ben amcasıyım. Bebeği teslim aldık. İnşallah biz bakacağız" ifadelerini kullandı.

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