Enkazdan kurtarılan Fatma bebek, Şanlıurfa'daki amcasına teslim edildi

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde yaşayan bir ailenin tek çocuğu olan Fatma bebek, depremin ardından komşuları tarafından enkazdan sağ çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

AİLESİNE ULAŞILAMADI

Annesi Nadya ve babası Ahmet'e ulaşılamayan bebek, kendisi gibi ailelerine ulaşılamayarak devlet korumasına alınan 15 bebekle Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Kahramanmaraş'tan Ankara'ya götürüldü.