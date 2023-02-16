17 Şubat Cuma bu yıl Receb Ayının 27. Gecesidir. Kandil öncesinde oruç tutmak isteyebilirsiniz. Eğer oruç tutmak istiyorsanız Cuma ve Cumartesi olarak 2 gün oruç tutmanız Müslümanlar için önemlidir. Peki, Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu, ne zaman hangi gün tutulur 2023? Miraç Kandili orucuna nasıl niyet edilir? Cuma günü Kandil orucu tek tutulur mu? İşte detaylar...
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?
Peygamber Efendimizin göğe yükseldiği geceyi temsil eden Miraç Kandili, bu yıl 17 Şubat Cuma günü idrak edilecek.
MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?
Recep ayının 27. gecesi idrak edilecek olan Miraç Kandili'nde oruç tutmanın oldukça fazileti ve sevabı olduğu biliniyor.
Hadis-i Şerif'te yer aldığı gibi Hz. Muhammed (s.a.s) "Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır" buyurmuştur.
MİRAÇ KANDİLİ'NDE KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?
Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır.