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    • 16.02.2023 16:27
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    • 16.02.2023 17:03
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    Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu, ne zaman hangi gün tutulur 2023? Miraç Kandili orucuna nasıl niyet edilir? Cuma günü Kandil orucu tek tutulur mu?

    İslam aleminin beklediği ve Recep ayının 27. gecesi olan Miraç Kandili, ibadetler ve dualarla idrak edilecek. Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği gece olan Miraç Kandili öncesinde, oruç tutulup tutulmadığı merak edilerek araştırılıyor. Peki, Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu, ne zaman hangi gün tutulur 2023? Miraç Kandili orucuna nasıl niyet edilir? Cuma günü Kandil orucu tek tutulur mu? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu?

    17 Şubat Cuma bu yıl Receb Ayının 27. Gecesidir. Kandil öncesinde oruç tutmak isteyebilirsiniz. Eğer oruç tutmak istiyorsanız Cuma ve Cumartesi olarak 2 gün oruç tutmanız Müslümanlar için önemlidir. Peki, Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu, ne zaman hangi gün tutulur 2023? Miraç Kandili orucuna nasıl niyet edilir? Cuma günü Kandil orucu tek tutulur mu? İşte detaylar...

    MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

    Peygamber Efendimizin göğe yükseldiği geceyi temsil eden Miraç Kandili, bu yıl 17 Şubat Cuma günü idrak edilecek.

    MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

    Recep ayının 27. gecesi idrak edilecek olan Miraç Kandili'nde oruç tutmanın oldukça fazileti ve sevabı olduğu biliniyor.

    Hadis-i Şerif'te yer aldığı gibi Hz. Muhammed (s.a.s) "Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır" buyurmuştur.

    MİRAÇ KANDİLİ'NDE KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

    Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır.

        Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır.

        Bu kapsamda kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir. Yani Miraç Kandilinin gündüzünde ve 1 gün öncesi ya da sonrasında da oruç tutulabilir.

        MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

        Dini kaynaklara göre Miraç Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, Receb ayının 27. günü olan Miraç Kandili'nde müminler bu günün gündüzünde oruç tutmuş, gecesini çeşitli ibadetler ve dua ile geçirmiştir.

        Miraç gecesine özel ibadet bulunmamaktadır. Fakat bu mübarek gecenin gündüzünde oruçlu olmanın, Allah katında çok kıymetli olduğu çeşitli İslam alimleri tarafından söylenmektedir.

        Miraç Kandili orucu Kur'an-ı Kerim'de farz olarak belirtilmez ancak kandil günlerinde nafile orucu tutulabilir.
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        Haberler Haberler Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu, ne zaman hangi gün tutulur 2023? Miraç Kandili orucuna nasıl niyet edilir? Cuma günü Kandil orucu tek tutulur mu?
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