Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu, ne zaman hangi gün tutulur 2023? Miraç Kandili orucuna nasıl niyet edilir? Cuma günü Kandil orucu tek tutulur mu?

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

Dini kaynaklara göre Miraç Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, Receb ayının 27. günü olan Miraç Kandili'nde müminler bu günün gündüzünde oruç tutmuş, gecesini çeşitli ibadetler ve dua ile geçirmiştir.

Miraç gecesine özel ibadet bulunmamaktadır. Fakat bu mübarek gecenin gündüzünde oruçlu olmanın, Allah katında çok kıymetli olduğu çeşitli İslam alimleri tarafından söylenmektedir.

Miraç Kandili orucu Kur'an-ı Kerim'de farz olarak belirtilmez ancak kandil günlerinde nafile orucu tutulabilir.