Hem Kandil hem Cuma mesajları bir arada! EN GÜZEL MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI, SÖZLERİ! Hareketli, akrabaya, eşe, dosta, GİFLİ, Twitter, WhatsApp, Facebok...
En güzel, anlamlı, Whatsapp, Facebook, Twitter için Miraç Kandili mesajları bu adreste! Miraç Kandili 2023 yılında 17 Ocak Cuma gününe denk geliyor. Hem Cuma mesajı hem de Miraç Kandili mesajını aynı anda paylaşmak isteyenler araştırmalara koyuldu. İşte EN GÜZEL MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI, SÖZLERİ! Hem Kandil hem Cuma mesajları bir arada! Hareketli, GİFLİ Cuma ve Miraç Kandili mesajları görselleri! Twitter, WhatsApp, Facebok, eşe, dosta, arkadaşa, akrabaya, resmi, samimi Miraç Kandili mesajları...
Dualı, Kandil mesajları 2023 resimli, hareketli, GİFli, akrabaya, eşe, dosta en güzel, en anlamlı, en yeni Miraç Kandili mesajları gündemde sıkça araştırılıyor. 'Hayırlı Kandiller' sözlerinin yer aldığı kandil mesajları haberimizde! Hicri takvime göre Recep ayının 27. gecesi ihya edilen Miraç Kandili 2023 yılında 17 Şubat'ta idrak edilecek. İşte hem Kandil hem Cuma mesajları bir arada! EN GÜZEL MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI, SÖZLERİ! Hareketli, akrabaya, eşe, dosta, GİFLİ, Twitter, WhatsApp, Facebok...
HEM KANDİL HEM CUMA MESAJLARI BİR ARADA!
Yüce Allah'ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir. (Zümer, 10) Cumanız Mübarek Olsun.
Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.
O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Cuma gününüz bin mübarek olsun.
Allah'ım musibetin yaşandığı bu günlerde tüm insanlara şifa ve sabır ihsan eyle. Bizleri yeniden Cuma saflarında bir araya getirmeyi nasip eyle. Tüm İslam alemine hayırlı cumalar.
De ki: Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!
Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennet te gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.
Ey Rabbim! Bu gece şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa nasiplenmeyi kısmet eyle. Miraç kandiliniz mübarek olsun!
Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların sizleri sırılsıklam etmesi dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!