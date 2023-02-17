Miraç Kandili adetliyken yapılması gerekenler nelerdir merak ediliyor. Kandillerde regl döneminde olan kadınlar da ibadet edebilir. Peki neler yapabilir? Miraç Kandili gecesi her yıl bolca dualarla, ibadetlerle geçiriliyor. Bu yıl Miraç Kandili 17 Şubat Cuma gününe denk gelmektedir. Peki Adetliyken Miraç Kandili'nde ne yapılır, nasıl ibadet edilir, hangi zikirler çekilir? İşte Miraç Kandili'nde regl iken okunacak dualar...
MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ NELERDİR?
Gecenin bir bölümü teheccüd namazı
Zikir
İstiğfar
Dua etmek
Seherde kuşluk (dûha) namazı
Kur'an okumak
ADETLİYKEN MİRAÇ KANDİLİ'NDE NE YAPILIR?
Allah (c.c), kadınların bu özel hallerinde ibadet etme mükellefini kaldırmıştır. Adetli kadının Kuran-ı Kerim okumaları ve namaz kılmaları yasaktır. Temizlendikten sonra namazlarını kaza etmek gerekmez. Oruç tutmaları yasaktır. Ancak, oruç tutamadıkları zamanın kazalarını yapmaları gerekir.
Kuran-ı Kerimi tutamazlar, okumaları zaten yasaktır.
Adet dönemi kutsal topraklara gittiği zamana denk gelen kadın o halde iken tavaf edemez.
Eşiyle beraber ilişkiye giremez. Bu hem dini yönden yasak hem de sağlık açısından sakıncalıdır.
Secde ayetini duyduğu zaman secdeyi yapması gerekmez.