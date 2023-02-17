Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 17.02.2023 09:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.02.2023 09:30
    ABONE OL

    Adetliyken Miraç Kandili'nde NE YAPILIR, nasıl ibadet edilir, hangi zikirler çekilir? Miraç Kandili'nde regl iken okunacak dualar!

    Miraç Kandili adetliyken yapılması gerekenler nelerdir merak ediliyor. Kandillerde regl döneminde olan kadınlar da ibadet edebilir. Peki neler yapabilir? Miraç Kandili gecesi her yıl bolca dualarla, ibadetlerle geçiriliyor. Bu yıl Miraç Kandili 17 Şubat Cuma gününe denk gelmektedir. Peki Adetliyken Miraç Kandili'nde ne yapılır, nasıl ibadet edilir, hangi zikirler çekilir? İşte Miraç Kandili'nde regl iken okunacak dualar...

    takvim.com.tr
    Miraç Kandili adetliyken yapılması gerekenler!

    Miraç Kandili adetliyken yapılması gerekenler nelerdir merak ediliyor. Kandillerde regl döneminde olan kadınlar da ibadet edebilir. Peki neler yapabilir? Miraç Kandili gecesi her yıl bolca dualarla, ibadetlerle geçiriliyor. Bu yıl Miraç Kandili 17 Şubat Cuma gününe denk gelmektedir. Peki Adetliyken Miraç Kandili'nde ne yapılır, nasıl ibadet edilir, hangi zikirler çekilir? İşte Miraç Kandili'nde regl iken okunacak dualar...

    MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ NELERDİR?

    Gecenin bir bölümü teheccüd namazı
    Zikir
    İstiğfar
    Dua etmek
    Seherde kuşluk (dûha) namazı
    Kur'an okumak

    ADETLİYKEN MİRAÇ KANDİLİ'NDE NE YAPILIR?

    Allah (c.c), kadınların bu özel hallerinde ibadet etme mükellefini kaldırmıştır. Adetli kadının Kuran-ı Kerim okumaları ve namaz kılmaları yasaktır. Temizlendikten sonra namazlarını kaza etmek gerekmez. Oruç tutmaları yasaktır. Ancak, oruç tutamadıkları zamanın kazalarını yapmaları gerekir.

    Kuran-ı Kerimi tutamazlar, okumaları zaten yasaktır.

    Adet dönemi kutsal topraklara gittiği zamana denk gelen kadın o halde iken tavaf edemez.

    Eşiyle beraber ilişkiye giremez. Bu hem dini yönden yasak hem de sağlık açısından sakıncalıdır.

    Secde ayetini duyduğu zaman secdeyi yapması gerekmez.

        Alimlerin ya da hocaların sohbetleri dinlenilebilir.

        Fatiha, ihlas ve Ayetel Kürsi gibi dualar zikir maksatlı söylenebilir.

        ADETLİ KADINLAR KANDİL GECELERİNDE NASIL İBADET EDEBİLİR?

        Üç aylarla birlikte gelen kandil ve mübarek gecelerde adetli kadınların nasıl ibadet edebilecekleri konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı, "Namaz kılamaz, Kur'an okuyamaz, oruç tutamaz, Kabe'yi tavaf edemez, gerekmedikçe camilere giremezler" şeklindeki açıklamasına adetli kadınların, Kur'anı Kerim'e dokunması konusunda farklı dini görüşler olduğunu belirtmiş ve bu noktanın muallak olduğu ifadelerini eklemiştir. Bunların yanı sıra adetli kadınların Kur'an dinlemelerinde herhangi bir sakınca olmadığını da vurgulamıştır.

        ADETLİYKEN OKUNABİLECEK DUALAR

        Adetliyken dua etmenin hiçbir sakıncası olmadığı gibi Kur'an-ı Kerim'den Fatiha Suresi de dua niyetine okunabilir. Ayrıca Kur'an'daki duaya benzeyen ayetler de dua etmek amacıyla okunabilir.

        Adetliyken kandillerde okunabilecek bazı dualar:

        "Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et."

        Peygamber Efendimiz'in (SAV) mübarek gecelerden olan Berat Kandilinde okuduğu, "Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim" duasını da adetli kadınlar, kadir gecesinde ve kandillerde edebilirler.

        ADET DÖNEMİNDE TESPİH ÇEKİLEBİLİR Mİ?

        Adetli kadınlara namaz, oruç, hac gibi ibadetler yasak kılınmış olsa da dua ve zikir edebilir, tespih çekebilir. Diyanet'e göre kadınlar regli dönemlerinde, kelime-i şehâdet, kelime-i tevhid, istiğfar, salâvat-ı şerife getirebilirler. Tefsir, hadis ve fıkıh eserlerini okuyup inceleyebilirler.

            ADETLİYKEN KUR'AN OKUNABİLİR Mİ?

            Diyanet fetvasında Hanefî, Şâfiî ve Hanbelîlere göre tıpkı cünüp gibi adetli veya lohusa kadın da Kur'an okuyamaz. Diyanet bunu Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) hadislerine dayandırıyor. Peygamber Efendimiz (SAV) bir hadisinde, "Adetli kadın ve cünüp olan kimse Kur'an'dan hiçbir şey okuyamaz" (Tirmizî) şeklinde buyurmuştur.

            Bu genel yaklaşımın yanında Hanefî ve Şafiiler dua ve zikir kastıyla dua anlamı içeren ayetlerin okunabileceğini; Şafiiler dili oynatmadan ve telaffuz etmeden Mushaf'ın yüzüne bakarak kalben veya zihnen süzülebileceğini; Hanbeliler ise Kur'an okuma kastı olmadan besmele, hamdele vb. zikirleri okuyabileceklerini söylemişlerdir. Maliki mezhebinde ise farklı iki görüş bulunmaktadır. Bu iki görüşten adetli kadının eğitim öğretim amacıyla Mushaf'a dokunabileceği ve Kur'an-ı Kerim'i okuyabileceği anlayışını tercih etmişlerdir.

            ADETLİ BİR KADIN KUR'AN-I KERİM'E DOKUNABİLİR Mİ?

            Diyanet İşleri Din Yüksek Kurulu'nun bu konudaki fetvası, "Hanefi, Şafii ve Hanbeli mezhepleri ile Malikî mezhebindeki ağırlıklı görüşe göre, cünüp veya hayız hâlindeki kimselerin Mushaf'a dokunmaları caiz değildir" şeklindedir.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Depremin etkisiyle yer yükseldi
            Haberler Haberler Adetliyken Miraç Kandili'nde NE YAPILIR, nasıl ibadet edilir, hangi zikirler çekilir? Miraç Kandili'nde regl iken okunacak dualar!
                SON DAKİKA