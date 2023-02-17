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    • Haberler
    • 17.02.2023 18:34
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    • 17.02.2023 18:34
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    MİRAÇ KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ || Miraç gecesi ne oldu? Miraç Kandili vaazı PDF 2023! Kandil orucu tek tutulur mu?

    Miraç Kandili anlam ve önemi, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Miraç Kandili bu gece (17 Şubat 2023) idrak edilecek. İbadetlerini yapmak için hazır olan vatandaşlar öncesinde bir çok soruyu araştırmaya başladı. Peki Miraç gecesi ne oldu? Miraç Kandili ortucu tek tutulur mu? İşte Miraç Kandili vaazı PDF ve diğer tüm detaylar...

    MİRAÇ KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ

    İslam aleminin merakla beklediği Miraç Kandili, bugün idrak edilecek. Miraç Kandili'ne ilişkin en çok 'Miraç gecesi ne oldu? Miraç Kandili vaazı yayımlandı mı? Kandil orucu tek tutulur mu? Miraç Kandili anlam ve önemi nedir?' soruları gündemde yer alıyor. İşte Miraç Kandili hakkında merak edilenler...

    DİYANET 17 ŞUBAT 2023 CUMA HUTBESİ PDF

    Miraç Gecemiz: İlâhî Rahmet ve Sekînet Vesilemiz

    Muhterem Müslümanlar!
    Geçen hafta milletçe büyük bir felaket
    yaşadık. Yitirdiğimiz her bir canın acısıyla
    yüreklerimiz yangın yerine döndü. Acımızı tarif
    etmeye kelimeler kifayetsiz. Allah'a hamdolsun ki
    dün olduğu gibi bugün de zor zamanımızda
    kenetlendik. Âlicenap milletimiz başta olmak üzere
    duyarlılık gösteren ülkelerin, depremin ilk anından
    itibaren maddi manevi imkânlarını seferber etmesi
    her türlü takdire şayandır.

    Aziz Müminler!
    İnanıyoruz ki aynı iman ve ruha sahip
    olduğumuz müddetçe aşamayacağımız hiçbir engel
    yoktur. Toplu vurdukça yüreklerimiz Allah'ın
    yardım ve inayetiyle üstesinden gelemeyeceğimiz
    zorluk yoktur. Birlik ve beraberlik içinde hareket
    ettiğimiz sürece saramayacağımız hiçbir yara,
    dindiremeyeceğimiz hiçbir acı yoktur.

    Kıymetli Müslümanlar!
    Bu gece, mahzun gönüllerimize ilâhî bir
    rahmet ve sekînet vesilesi olan miraç gecesini idrak
    edeceğiz. Yüce Rabbimiz, Peygamber Efendimiz
    (s.a.s)'i, ömrünün hüzün senesi olarak bilinen çok
    zor bir döneminde miraç hâdisesiyle teselli etmişti.
    Âlemlere rahmet Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)'i
    zatının birliğine, büyüklüğüne ve sonsuzluğuna
    şahit kılmıştı. Bu kutlu yolculuk Kur'an-ı Kerim'de
    şöyle anlatılmaktadır: "Bir gece, kendisine
    ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye
    kulunu Mescid-i Harâm'dan, çevresini mübarek
    kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah,
    noksan sıfatlardan münezzehtir. Hiç şüphesiz O,
    hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir."1

    Değerli Müminler!
    Bu mübarek gecede, ellerimizi semaya,
    dillerimizi duaya, gönüllerimizi Rabbimize açıp
    yalvaralım ve diyelim ki:

    "Ey Rabbimiz! Bize göndereceğin her hayra
    muhtacız."2

    "Rabbimiz! Gönlümüze ferahlık ver. İşimizi
    kolaylaştır."3

    "Ya Rabbi! Bizleri bağışla. Bizlere merhamet et.
    Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın."4

        Aziz Müslümanlar!Rahmet ve mağfiretin bizleri kuşattığı bu
        kutlu gecede, dualarımız sadece dillerimizde
        kalmasın. Sözlü dualarımıza fiili dualarımızı da
        katalım. Yaşadığımız bu büyük afet karşısında
        kimsesizlere kimse, çaresizlere çare olmaya devam
        edelim. İhtiyaç sahiplerine kol kanat gerelim, yetim
        ve öksüz yavrularımızı bağrımıza basalım.
        Kardeşlerimizin acısını bir nebze de olsa
        hafifletmek için elimizden gelen bütün gayreti
        gösterelim. Deprem bölgelerinin yanında illerimize
        gelen depremzede kardeşlerimize de ulaşıp destek
        olalım. İhtiyaç fazlası evlerimizi ve bütün
        imkânlarımızı karşılıksız olarak onların istifadesine
        sunalım. Bu zor dönemde fahiş fiyatlarla
        depremzede kardeşlerimizi, aziz milletimizi
        istismar edenleri uyaralım. Unutmayalım ki gün,
        dayanışma ve yardımlaşma günüdür. Vakit, iyilik
        ve fedakârlık vaktidir. Zaman, Allah Resûlü
        (s.a.s)'in şu hadis-i şerifini aklımıza ve gönlümüze
        nakşetme zamanıdır: "Bir kul, kardeşine yardım
        ettiği sürece, Allah da o kula yardım eder."5
        Hutbemi bitirirken ahirete irtihal eden her bir
        kardeşimize Cenâb-ı Hak'tan rahmet, yaralılarımıza
        acil şifa, aziz milletimize metanet diliyorum.
        Rabbim bizleri her türlü felaketten muhafaza
        eylesin. Miraç gecemiz mübarek olsun.

        MİRAÇ KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ

        Miraç İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.

        İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.

        MİRAÇ GECESİ NE OLDU?

        Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyolundu.

        Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi.

        Müslümanlara Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua tavsiye ediliyor.

        MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

        Miraç Kandili'nde farz ve nafile ibadetlere önem verilmesi alimler tarafından öneriliyor. Bu ibadetlerden biri de oruç ibadeti.

        Peygamber Efendimiz de "Bir kimse Recep ayında oruç tutsa, Allah Teâlâ tarafından üç türlü lütûf ve inâyete mazhâr olur. Bunlardan biri, Allah Teâlâ onun geçmiş günahlarının tümünü mağfiret eder. İkincisi, ondan sonraki hayatında da onu korur. Üçüncüsü, mahşer yerinde, susuzluktan emîn olur." buyurdu. (Gunye 1/181-182)

        Miraç Kandili orucu Kur'an-ı Kerim'de farz olarak belirtilmez ancak kandil günlerinde nafile orucu tutulabilir.

        Buna göre; Miraç Kandili'nde dileyen isteyen herkes oruç tutabilir.

            MİRAÇ KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

            Miraç Kandili, Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gündür. Dini kaynaklara göre Miraç Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, Receb ayının 27. günü olan Miraç Kandili'nde müminler gündüz oruç tutmuş, gecesinde ise çeşitli ibadetler ve dualarla geçirmiştir.

            Bu mübarek gecenin gündüzünde oruçlu olmanın, Allah katında çok kıymetli olduğu çeşitli İslam alimleri tarafından söylenmektedir.

            Dinî açıdan Gece, gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15). Güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar.

            Cuma gecesi; Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır.

            Yani Miraç Kandili için perşembe gecesi sahura kalkıp cuma günü oruç tutulmalıdır.

            MİRAÇ KANDİLİ'NİN FAZİLETİ

            Mirâç, Cenab-ı Hak'tan gelen davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirerek, her adımda O'na yaklaşmaktır. Mirâç, maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmak; fânî olandan vazgeçip bâkî olana yönelmektir.

            İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğunda "Burak" adlı binekle seyahat etti.

            Beş vakit namaz, Miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.

            Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.

            Miracın bir diğer hediyesi ise "Âmenerrasulü" diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunur, iman dile getirilir.
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