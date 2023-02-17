MİRAÇ KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ || Miraç gecesi ne oldu? Miraç Kandili vaazı PDF 2023! Kandil orucu tek tutulur mu?

DİYANET 17 ŞUBAT 2023 CUMA HUTBESİ PDF

Miraç Gecemiz: İlâhî Rahmet ve Sekînet Vesilemiz

Muhterem Müslümanlar!

Geçen hafta milletçe büyük bir felaket

yaşadık. Yitirdiğimiz her bir canın acısıyla

yüreklerimiz yangın yerine döndü. Acımızı tarif

etmeye kelimeler kifayetsiz. Allah'a hamdolsun ki

dün olduğu gibi bugün de zor zamanımızda

kenetlendik. Âlicenap milletimiz başta olmak üzere

duyarlılık gösteren ülkelerin, depremin ilk anından

itibaren maddi manevi imkânlarını seferber etmesi

her türlü takdire şayandır.

Aziz Müminler!

İnanıyoruz ki aynı iman ve ruha sahip

olduğumuz müddetçe aşamayacağımız hiçbir engel

yoktur. Toplu vurdukça yüreklerimiz Allah'ın

yardım ve inayetiyle üstesinden gelemeyeceğimiz

zorluk yoktur. Birlik ve beraberlik içinde hareket

ettiğimiz sürece saramayacağımız hiçbir yara,

dindiremeyeceğimiz hiçbir acı yoktur.