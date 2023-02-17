MİRAÇ KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ || Miraç gecesi ne oldu? Miraç Kandili vaazı PDF 2023! Kandil orucu tek tutulur mu?

İslam aleminin merakla beklediği Miraç Kandili, bugün idrak edilecek. Miraç Kandili'ne ilişkin en çok 'Miraç gecesi ne oldu? Miraç Kandili vaazı yayımlandı mı? Kandil orucu tek tutulur mu? Miraç Kandili anlam ve önemi nedir?' soruları gündemde yer alıyor. İşte Miraç Kandili hakkında merak edilenler...
DİYANET 17 ŞUBAT 2023 CUMA HUTBESİ PDF
Miraç Gecemiz: İlâhî Rahmet ve Sekînet Vesilemiz
Muhterem Müslümanlar!
Geçen hafta milletçe büyük bir felaket
yaşadık. Yitirdiğimiz her bir canın acısıyla
yüreklerimiz yangın yerine döndü. Acımızı tarif
etmeye kelimeler kifayetsiz. Allah'a hamdolsun ki
dün olduğu gibi bugün de zor zamanımızda
kenetlendik. Âlicenap milletimiz başta olmak üzere
duyarlılık gösteren ülkelerin, depremin ilk anından
itibaren maddi manevi imkânlarını seferber etmesi
her türlü takdire şayandır.
Aziz Müminler!
İnanıyoruz ki aynı iman ve ruha sahip
olduğumuz müddetçe aşamayacağımız hiçbir engel
yoktur. Toplu vurdukça yüreklerimiz Allah'ın
yardım ve inayetiyle üstesinden gelemeyeceğimiz
zorluk yoktur. Birlik ve beraberlik içinde hareket
ettiğimiz sürece saramayacağımız hiçbir yara,
dindiremeyeceğimiz hiçbir acı yoktur.
Kıymetli Müslümanlar!
Bu gece, mahzun gönüllerimize ilâhî bir
rahmet ve sekînet vesilesi olan miraç gecesini idrak
edeceğiz. Yüce Rabbimiz, Peygamber Efendimiz
(s.a.s)'i, ömrünün hüzün senesi olarak bilinen çok
zor bir döneminde miraç hâdisesiyle teselli etmişti.
Âlemlere rahmet Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)'i
zatının birliğine, büyüklüğüne ve sonsuzluğuna
şahit kılmıştı. Bu kutlu yolculuk Kur'an-ı Kerim'de
şöyle anlatılmaktadır: "Bir gece, kendisine
ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye
kulunu Mescid-i Harâm'dan, çevresini mübarek
kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah,
noksan sıfatlardan münezzehtir. Hiç şüphesiz O,
hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir."1
Değerli Müminler!
Bu mübarek gecede, ellerimizi semaya,
dillerimizi duaya, gönüllerimizi Rabbimize açıp
yalvaralım ve diyelim ki:
"Ey Rabbimiz! Bize göndereceğin her hayra
muhtacız."2
"Rabbimiz! Gönlümüze ferahlık ver. İşimizi
kolaylaştır."3
"Ya Rabbi! Bizleri bağışla. Bizlere merhamet et.
Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın."4